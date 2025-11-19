Dólar encosta em R$ 5,34 após ata de reunião do Banco Central dos EUA

Bolsa cai 0,73% e volta aos 155 mil pontos

Em meio a indefinição sobre os juros básicos nos Estados Unidos, o mercado financeiro teve um dia de turbulências. O dólar subiu para o maior valor em quase duas semanas. A bolsa de valores caiu para o menor nível em nove dias.

O dólar comercial encerrou esta quarta-feira (19) vendido a R$ 5,338, com alta de R$ 0,02 (+0,38%). A cotação operou em alta durante toda a sessão, superando R$ 5,34 por diversas vezes ao longo do dia, mas desacelerou perto do fim das negociações.

A moeda estadunidense está no maior valor desde 6 de novembro. Apesar da alta na véspera de feriado, a divisa cai 0,78% em novembro e 13,62% em 2025.

O dia também foi instável no mercado de ações. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 155.381 pontos, com queda de 0,73%. Ações de empresas ligadas a commodities (bens primários com cotação internacional). Influenciadas pela liquidação extrajudicial do Banco Master, as ações de bancos também caíram.

Apesar da cautela tradicional em véspera de feriado, os fatores externos pressionaram o mercado financeiro. A divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, Banco Central estadunidense) ressaltou a forte divisão no órgão sobre um novo corte de juros em dezembro, fazendo o dólar subir em todo o planeta.

Juros altos em economias avançadas estimulam a fuga de capitais de economias emergentes, como o Brasil.

* com informações da Reuters