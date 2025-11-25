logo ebc
Dólar fica abaixo de R$ 5,40 com perspectiva de corte de juros nos EUA

Moeda já acumula perdas de 12,69% no ano
Agência Brasil*
Publicado em 24/11/2025 - 21:21
Brasília
O dólar fechou abaixo dos R$ 5,40 nesta segunda-feira (24). A cotação da moeda norte-americana teve queda diante da perspectiva de o Federal Reserve, Banco Central dos EUA, anunciar corte de juros em dezembro.

A moeda encerrou o dia com baixa de 0,13%, vendida a R$ 5,3951. Em 2025, a divisa já acumula perdas de 12,69%.

No Brasil, declarações do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, influenciaram o comportamento da moeda.

Em evento da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em São Paulo, Galípolo disse que o BC não está satisfeito com o patamar atual da inflação, "que ainda não convergiu para a meta de 3%, e acrescentou que é por isso que os juros seguem em patamar restritivo".

"Gostaríamos que a inflação estivesse convergindo mais rápido, mas existe um custo, um trade-off" para fazer isso, afirmou, segundo informações da agência Reuters. 

Inflação

Pela segunda semana consecutiva, a projeção para a inflação de 2025 no Brasil está abaixo do teto da meta. É o que mostra o boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (24), com as previsões do mercado financeiro indicando que o ano fechará com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, em 4,45%.

A melhora na previsão veio após o resultado da inflação de outubro (0,09%), anunciada pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), ser a menor para o mês, desde 1998. Com isso, a inflação acumulada em 12 meses, findando em outubro, ficou em 4,68%.

A revisão do Boletim Focus para o IPCA de 2025 estava em 4,56% há quatro semanas; e em 4,46% na semana passada. Para os anos subsequentes, as projeções inflacionárias apresentadas pelo mercado está em 4,18%, em 2026; e em 3,80% para 2027.

Selic

Atualmente, a Selic, taxa básica de juros, está em 15% ao ano. 

De acordo com o Boletim Focus, a estimativa dos analistas de mercado é de que a Selic encerre 2025 em 15% ao ano. No entanto, foi revista para baixo as projeções para 2026, passando dos 12,25% projetados nas semanas anteriores, para 12% na edição do boletim divulgada hoje (24). Para 2027, as projeções estão estáveis, em 10,50%.

* Com informações da Reuters

