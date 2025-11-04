logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Finep vai liberar R$ 1 bilhão em crédito para empresas

Crédito descentralizado sairá do Inovacred
Agência Brasil
Publicado em 04/11/2025 - 08:00
Rio de Janeiro
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
© José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) informou que, desde a última segunda-feira (3), empresas de qualquer local do país podem submeter propostas de projetos de inovação para obter recursos do novo ciclo de crédito descentralizado: o Inovacred.

Ao todo, serão disponibilizados R$ 1 bilhão em recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) para fomentar a inovação e ampliar a competitividade nacional.

Ao menos R$ 300 milhões serão destinados às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Todos os projetos submetidos deverão ser contratados até 31 de dezembro deste ano.

Programa de financiamento reembolsável da Finep, o Inovacred utiliza recursos do FNDCT, sendo operado por cerca de 30 agentes financeiros no país, que estarão encarregados de avaliar, aprovar e acompanhar os projetos contratados, financiando itens como equipamentos, softwares, infraestrutura, mão de obra e serviços especializados para promover inovação em produtos, processos ou serviços em todo o território nacional.

Investimentos

“A liberação desses recursos em todo o Brasil é a materialização do compromisso assumido pela Finep e pelo governo federal de conferir robustez e regularidade nos investimentos em ciência, tecnologia e inovação no país, com oportunidades tanto nas localidades que concentram mais projetos quanto para o desenvolvimento regional”, assegura o presidente da Finep, Luiz Antonio Elias.

O Inovacred segue atrativo com condições a partir de TR+6,068% a.a. e até 96 meses de prazo total, com 24 meses de carência e até 100% de participação da Finep.

Relacionadas
São Paulo (SP), 03/10/2025 – Presidente da Finep, Luiz Antonio Elias. Foto: Finep/Divulgação
Pesquisadores com soluções para comunidades recebem Prêmio Finep
Inteligência Artificial - Ciência, Tecnologia; Pesquisa. Foto: Rawpick/Freepick
BNDES e Finep selecionam 88 projetos para novos centros de pesquisas
Edição:
Kleber Sampaio
Finep recursos empresas verbas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 21/10/2025 - Claudio Angelo, coordenador de Política Internacional do Observatório do Clima, participa do programa DR com Demori. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Meio Ambiente DR com Demori: Observatório do Clima destaca papel do Brasil na COP30
ter, 04/11/2025 - 08:02
Logo da Agência Brasil
Saúde Rio sedia maior evento de inovação na área da saúde na América Latina
ter, 04/11/2025 - 08:02
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Finep vai liberar R$ 1 bilhão em crédito para empresas
ter, 04/11/2025 - 08:00
Brasília (DF) 10/11/2024 – Segundo dia do Enem: candidatos respondem a 90 questões até 18h30 Candidatos chegaram cedo para evitar surpresas antes da prova Foto: Jose Cruz/Agência Brasil
Educação Enem 2025: inscritos autodeclarados indígenas crescem 89%, desde 2022
ter, 04/11/2025 - 07:57
Balsas (MA), 09/10/2025 – Lavoura de cultivo de soja avança sobre a vegetação do cerrado na região dos Gerais de Balsas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Fronteira Cerrado: acesso desigual ao Estado agrava conflitos agrários
ter, 04/11/2025 - 07:02
Balsas (MA), 09/10/2025 – O agricultor familiar Fábio Soares de Sousa, conhecido como Miúdo, morador da comunidade de Boa Esperança, no Vão do Uruçuí, área rural dos Gerais de Balsas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Fronteira Cerrado: desmatamento gera conflitos por terra e grilagem
ter, 04/11/2025 - 07:01
Ver mais seta para baixo