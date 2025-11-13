logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Governo amplia acesso de empresas ao Plano Brasil Soberano

Ministérios mudaram critério mínimo para poder solicitar financiamento
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/11/2025 - 21:04
São Paulo
Homem usando máscara de proteção trabalha numa usina siderúrgica. 2/3/2020. China Daily via REUTERS
© REUTERS/China Daily/Proibida reprodução

Os ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) publicaram nesta quarta-feira (12) a Portaria 21, que amplia o Plano Brasil Soberano, de socorro às empresas afetadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos.

Com a nova medida, empresas que tenham 1% do faturamento das exportações para os Estados Unidos, entre julho de 2024 e junho de 2025, impactado pelas tarifas poderão ter acesso ao programa

Na regra anterior, poderiam buscar as linhas de financiamento emergencial empresas, microempreendedores individuais e produtores rurais que comprovassem impacto de mais de 5% do faturamento bruto nas exportações para os Estados Unidos.

As linhas de crédito somam R$ 30 bilhões e são operadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os governos brasileiro e dos Estados Unidos seguem em negociação acerca das taxas. 

"Enquanto negocia com os EUA, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua atento para as necessidades do setor produtivo", disse o vice-presidente e ministro do MDIC, Geraldo Alckmin, em nota. "Ampliamos o critério de faturamento e, como já havíamos previsto no Plano, aumentamos a abrangência setorial para contemplar também os fornecedores", complementou.  

A portaria ampliou também o tipo de empresa que pode buscar o apoio, incluindo empresas que fornecem para exportadores, também com o critério de 1% do faturamento bruto como impacto mínimo.

Negociações

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reuniu-se nesta quarta-feira (12) com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em Niágara, no Canadá, à margem da reunião do G7, grupo dos países mais industrializados do mundo. 

Segundo o Itamaraty, os dois conversaram sobre o andamento das negociações bilaterais envolvendo tarifas comerciais.

Mauro Vieira informou que o Brasil encaminhou, no último dia 4 de novembro, uma proposta de negociação aos Estados Unidos, após reunião virtual entre as equipes técnicas dos dois países.

Relacionadas
Canadá - 12/11/2025 - Mauro Vieira e Marco Rubio avançam em negociações sobre tarifas. Encontro ocorreu no Canadá, em reunião paralela ao G7. Foto: Divulgação
Mauro Vieira e Marco Rubio avançam em negociações sobre tarifas
Programa de Incentivo à Cabotagem, BR do Mar,
Exportações brasileiras batem recorde em outubro, apesar de tarifaço
Edição:
Carolina Pimentel
tarifaço Brasil Soberano
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 04/11/2025 - Sessão da Câmara dos Deputados. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Motta adia votação de PL Antifacção para terça-feira (18)
qua, 12/11/2025 - 22:02
27.11.24 - Paralímpiadas Escolares 2024, no CT Paralímpico, em São Paulo. Foto: Marcello Zambrana/CPB
Esportes Paralimpíadas Escolares registram recorde de inscritos
qua, 12/11/2025 - 21:36
Belém (PA), 12/11/2025 - Abertura da Cúpula dos Povos na COP 30, em Belém, na Universidade Federal do Pará (UFPA). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil.
Meio Ambiente COP30: Cúpula dos Povos critica omissão de países na tomada de decisão
qua, 12/11/2025 - 21:24
Homem usando máscara de proteção trabalha numa usina siderúrgica. 2/3/2020. China Daily via REUTERS
Economia Governo amplia acesso de empresas ao Plano Brasil Soberano
qua, 12/11/2025 - 21:04
Belém (PA), 12/11/2025 - Ministo da Saúde, Alexandre Padilha, participa do programa A Voz do Brasil na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Brasil lança na COP plano para adaptação do SUS às mudanças climáticas
qua, 12/11/2025 - 20:54
Edifício sede do Banco do Brasil, em Brasília.
Economia BB tem lucro de R$ 3,78 bi no terceiro trimestre, queda de 60,2%
qua, 12/11/2025 - 20:47
Ver mais seta para baixo