Economia

Governo federal encerra o ano com 13 leilões rodoviários

Expectativa é positiva, comemora secretário-executivo dos Transportes
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/11/2025 - 17:36
São Paulo
São Paulo (SP) - 06/11/2025 Ministro dos Transportes, Renan Filho, participa virtualmente de leilão na B3. O leilão envolve o trecho das rodovias BR-153/262/GO/MG, conhecido como rota sertaneja, que conecta 21 municípios estratégicos entre Hidrolândia (GO) e Comendador Gomes (MG). Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O secretário-executivo do Ministério dos Transportes, George Santoro, disse nesta quinta-feira (6), na capital paulista, que o governo federal deve encerrar o ano de 2025 com a realização de 13 leilões rodoviários.

O mais recente ocorreu na tarde desta quinta-feira, na B3, sede da bolsa de valores de São Paulo. O leilão rodoviário da Rota Sertaneja foi promovido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e pelo Ministério dos Transportes e terminou com a vitória da Way Concessões, que bateu outras três concorrentes oferecendo 24,80% de desconto sobre a tarifa básica de pedágio.

Já estão programados mais dois leilões. Na terça-feira (11), será o certame de alienação das ações da Autopista Fluminense, que vai definir a transferência do controle acionário da Concessionária Autopista Fluminense, responsável pela administração da BR-101, no Rio de Janeiro. E no dia 11 de dezembro será realizado o da Rodovia Fernão Dias. 

“O ativo da BR-101 é um ativo super-complexo, por causa da violência daquela região. Isso tudo influencia em relação à precificação e à concorrência. Já o da Fernão Dias é um ativo mais relevante, com valor de investimento também mais relevante. Por isso a gente acredita que vai ter mais competitividade”, ressaltou. 

Segundo o secretário, pelo menos três grupos empresariais têm demonstrado interesse nesse edital da Fernão Dias.

“A expectativa é muito positiva. Encerrar um ano com 13 leilões é significativo. A gente está quase dobrando a quantidade de leilões de 2007, quando havia ocorrido o maior número de leilões”, disse em entrevista na sede da B3.

Edição:
Fernando Fraga
