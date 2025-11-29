logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Governo libera R$ 501,4 milhões para Ministério das Cidades

Emendas parlamentares terão reforço de R$ 149,3 milhões
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/11/2025 - 22:05
Brasília
Brasília - 22.05.2023 - Foto Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil/Arquivo
© Antônio Cruz/ Agência Brasil/Arquivo

O Ministério das Cidades será a única pasta do governo federal a ter recursos liberados, no valor de R$ 501,4 milhões, após a redução do volume de recursos congelados no Orçamento de 2025, conforme detalhamento divulgado nesta sexta-feira (28) pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. As emendas parlamentares terão reforço de R$ 149,3 milhões.

A liberação dos recursos consta de decreto publicado em edição extraordinária do Diário Oficial da União. Esse decreto prevê a redução de R$ 12,1 bilhões para R$ 7,7 bilhões do total de recursos congelados no Orçamento, divulgada pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento no último dia 21.

Em tese, o volume de recursos liberados corresponderia a R$ 4,4 bilhões. No entanto, como o governo cancelou R$ 3,84 bilhões em gastos discricionários (não obrigatórios) desde setembro para cobrir gastos obrigatórios, o total efetivamente liberado, ao somar as emendas parlamentares e a verba do Ministério das Cidades, cai para R$ 650,7 milhões.

Bloqueios e contingenciamentos

Atualmente, o Orçamento de 2025 tem R$ 4,4 bilhões bloqueados e R$ 3,3 bilhões foram contingenciados. O bloqueio é adotado quando os gastos previstos superam o limite imposto pelo arcabouço fiscal. Já o contingenciamento é aplicado quando há frustração de receitas e risco de descumprimento da meta fiscal.

No caso do contingenciamento, o valor passou de zero em setembro para R$ 3,3 bilhões em novembro porque o Tesouro Nacional terá de cobrir o déficit dos Correios.

Para cumprir o limite inferior da meta do arcabouço fiscal, que prevê déficit primário de R$ 31 bilhões, o governo teve de contingenciar R$ 3,3 bilhões.

Relacionadas
Brasília - 22.05.2023 - Foto Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil/Arquivo
Governo reduz para R$ 7,7 bi congelamento de despesas no Orçamento
Edição:
Carolina Pimentel
Bloqueio orçamento
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 22.05.2023 - Foto Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil/Arquivo
Economia Governo libera R$ 501,4 milhões para Ministério das Cidades
sex, 28/11/2025 - 22:05
Logo da Agência Brasil
Geral Delegado assume Secretaria de Segurança em SP no lugar de Derrite
sex, 28/11/2025 - 21:58
Real Moeda brasileira, dinheiro Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Economia BC fecha cerco a contas-bolsão e regulamenta serviços bancários
sex, 28/11/2025 - 21:48
Dólar
Economia Bolsa volta a bater recorde e tem maior alta em 15 meses em novembro
sex, 28/11/2025 - 21:40
Brasília (DF), 03/09/2025 - Comissão de Finanças e Tributação da Câmara durante audiência pública para debater o tema Operação Carbono Oculto: justiça fiscal e regulação. Participou o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Economia Projeto contra devedor contumaz separa joio do trigo, diz secretário
sex, 28/11/2025 - 21:35
Visita técnica ao Porto ITapoá SC. Os Portos tem sempre uma movimentação grande de container e navios e movimenta o marcado de importação e exportação.. Foto: Vosmar Rosa/MPOR
Economia Brasil faz acordo de exportações com Filipinas, Guatemala e Nicarágua
sex, 28/11/2025 - 21:32
Ver mais seta para baixo