logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Haddad avalia como robusto processo do BC sobre o Banco Master

Investigações também levaram à prisão de Daniel Vorcaro, dono do banco
Andreia Verdélio – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/11/2025 - 11:20
Brasília
Brasília - 14/10/2025 -O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Em debate, o projeto de lei (PL 1.087/2025) do governo que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
© Lula Marques/ Agência Braasil.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, nesta terça-feira (18), que as investigações sobre o Banco Master devem estar muito robustas para terem levado à prisão do seu proprietário, Daniel Vorcaro.

Durante entrevista à imprensa, Haddad evitou comentar sobre a operação da Polícia Federal (PF), mas disse que a pasta está à disposição do Banco Central (BC), que vai lidar com os desdobramentos do caso.

“O Banco Central é órgão regulador do sistema financeiro e eu tenho certeza que, para ter chegado a esse ponto, todo esse processo deve estar muito robusto”, disse, ao chegar à sede do Ministério da Fazenda nesta manhã.

Prisão

 

Brasília (DF) 18/11/2025 – Daniel Vorcaro - Banco Master. Foto: Banco Master
Brasília (DF) 18/11/2025 – Daniel Vorcaro foi preso quando tentava deixar o país. Foto: Banco Master - Banco Master

​Vorcaro foi preso pela PF no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, enquanto tentava deixar o país. A prisão ocorre no âmbito da Operação Compliance Zero, deflagrada hoje, com o objetivo de combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional.}

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 

Liquidação

O BC também comunicou, hoje, a liquidação extrajudicial da Master Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Imobiliários. A autarquia ainda decretou como indisponíveis os bens de controladores e ex-administradores do grupo.

“Eu penso que o Banco Central vai dando as informações na medida das suas possibilidades, à medida do andamento do processo de liquidação. O que cabe à Fazenda é dar suporte para as consequências desse ato; se houver, nós estamos aqui prontos para colaborar”, afirmou o ministro Haddad.

Com a liquidação da Master Corretora, umas das consequências, por exemplo, é o uso do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para ressarcir os investidores. “É uma coisa que diz respeito ao sistema financeiro como todo, mas aí nós vamos ver os desdobramentos e o impacto disso”, acrescentou Haddad.

Entidade privada gerida pelos bancos associados, mas regulada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), o FGC garante os saldos em conta e os investimentos de pessoas físicas e jurídicas de até R$ 250 mil para cada instituição financeira, com limite global de até R$ 1 milhão em quatro anos. O dinheiro é pago aos investidores em caso de quebra ou liquidação da instituição financeira.

Em agosto, em reunião extraordinária, o CMN apertou as instituições financeiras para poderem se associar ao fundo. Previstas para entrarem em vigor em 1º de junho de 2026, as novas regras foram definidas após o Banco Master passar a ser investigado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em meio ao anúncio de compra do Master pelo Banco de Brasília (BRB), instituição financeira ligada ao governo do Distrito Federal.

Relacionadas
Brasília (DF), 26/10/2023, Prédio do Banco Central em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
BC aprova aumento de capital em instituições ligadas ao Banco Master
Sede do BRB, Banco de Brasília
BC rejeita compra do Master pelo Banco de Brasília (BRB)
Edição:
Aécio Amado
Banco Master Fernando Haddad Daniel Vorcaro Polícia Federal Operação Compliance Zero
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 02.05.2024 - Os candidatos do Distrito Federal que farão o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão aproveitando os últimos dias para revisar o conteúdo. Cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
Geral CNU: governo autoriza nomeação de mais 303 aprovados para vagas extras
ter, 18/11/2025 - 11:34
Brasília - 14/10/2025 -O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Em debate, o projeto de lei (PL 1.087/2025) do governo que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Economia Haddad avalia como robusto processo do BC sobre o Banco Master
ter, 18/11/2025 - 11:20
Sede do BRB, Banco de Brasília
Geral Justiça afasta temporariamente presidente e diretor do BRB
ter, 18/11/2025 - 11:14
Brasília (DF), 18/08/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o presidente do Equador, Daniel Noboa, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Presidente do Equador viaja para Washington após "não" a base militar
ter, 18/11/2025 - 10:28
A secretaria de estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro entrega mais um lote de 114 viaturas adquiridas no ano passado para recompor a frota da corporação.
Geral Polícia do Rio prende 17 pessoas em ação contra mentor de barricadas
ter, 18/11/2025 - 10:27
Brasnorte (MT), 09/04/2025 – Vista da aldeia Beira Rio, Terra Indígena Erikpatsa, do Povo Rikbaktsa. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Publicadas portarias de demarcação de 10 terras indígenas
ter, 18/11/2025 - 10:04
Ver mais seta para baixo