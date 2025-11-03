logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Haddad diz esperar US$ 10 bi para fundo de proteção às florestas

Segundo ministro, meta deve ser alcançada até o final do próximo ano
Elaine Patrícia Cruz - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/11/2025 - 20:07
São Paulo
Fernando Haddad na sessão de abertura Bloomberg Business and Finance Forum
© Diogo Zacarias/MF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira (3), em São Paulo, que o Brasil estabeleceu como meta a captação de US$ 10 bilhões em investimentos públicos dos países para o Fundo Tropical das Florestas (TFFF, na sigla em inglês). O mecanismo é voltado à proteção de florestas e que prevê que os países que preservam suas florestas tropicais serão recompensados financeiramente via fundo de investimento global.

Segundo Haddad, essa meta deve ser alcançada até o final do próximo ano, ainda durante a presidência do Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Conferência das Partes). De acordo com o ministro, esse valor seria referente a recursos destinados por governos, com o valor podendo crescer com a adesão de outros tipos de entidades, como fundações, fundos e empresas.

“Se a gente terminar o primeiro ano com US$ 10 bilhões de recursos públicos, seria um grande feito”, disse o ministro a jornalistas, depois de participar de uma série de reuniões do evento COP30 Business & Finance Forum, promovido pela Bloomberg Philanthropies, na capital paulista. 

“E para chegar a US$ 10 bilhões, bastaria que alguns países do G20 aderissem para a gente começar a remunerar os países que mantém florestas tropicais, sobretudo os que estão endividados, porque eles não têm recursos para manter as suas florestas. E o TFF viria em suporte dessa iniciativa”, acrescentou.

Haddad admitiu que essa é uma proposta “ambiciosa” mas, segundo ele, possível. “Eu acredito que nós vamos chegar lá”, falou. 

O ministro disse estar otimista com a aprovação dessa proposta. “Acredito que, das ideias originais que surgiram nos últimos anos, o TFF é o que está mais pronto para dar mais certo. Tem uma outra que é muito grande, que é a coalizão do mercado de carbono, mas que vai exigir muita engenharia para sair do papel”, falou.

O objetivo final do governo é que o fundo reúna US$ 125 bilhões, sendo 20% (US$ 25 bilhões) de países soberanos e 80% (US$ 100 bilhões) de capital privado.

COP30

Em entrevista a jornalistas, o ministro disse que, nesta primeira rodada de negociação, realizada em São Paulo e da qual participaram investidores e financiadores, houve “sinais concretos de que algumas ideias podem começar a sair do papel”. Segundo ele, as reuniões realizadas hoje, junto à investidores e financiadores, indicam que há disposição para que a COP do Brasil seja um marco.

“Pelo que eu ouvi hoje dos investidores e dos financiadores, há uma disposição maior para colocar esse trem para andar mais rápido. Então, eu acredito que nós vamos ter uma grande COP”, falou o ministro. “Já temos alguns países sinalizando anúncios durante a COP”, disse ele.

Para o ministro, o Brasil vem liderando um debate muito importante no mundo sobre a questão da sustentabilidade. 

“Não só na COP, mas no G20 nós viemos liderando o debate sobre sustentabilidade, tanto é verdade que, pela primeira vez, nós temos um clube de ministros de finanças participando da COP e entregando um relatório para a COP. Isso já é fruto do trabalho que foi feito no G20”, disse ele. “O Brasil quis fazer dessa COP uma COP pragmática e propositiva”, ressaltou.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 01/03/2024 - Bia Nunes, presidente da Acquilerj, fala durante o Seminário Quilombola Nego Bispo, na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, centro da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Povos de terreiros e quilombolas fazem encontro em paralelo à COP30
Floresta Nacional do Tapajós (PA), 02/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante roda de conversa com moradores das comunidades ribeirinhas da Floresta Nacional do Tapajós. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula: COP30 fará o mundo olhar de uma forma diferente para a Amazônia
Edição:
Sabrina Craide
cop30 Fernando Haddad Fundo Tropical das Florestas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fernando Haddad na sessão de abertura Bloomberg Business and Finance Forum
Economia Haddad diz esperar US$ 10 bi para fundo de proteção às florestas
seg, 03/11/2025 - 20:07
Rio de Janeiro - 03/11/2025 - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, entregou a chave da cidade para o príncipe de Gales, William, no morro do Pão de Açúcar. Crédito / divulgação prefeitura do Rio
Meio Ambiente Príncipe William visita Pão de Açúcar e recebe chave da cidade do Rio
seg, 03/11/2025 - 20:01
Bolsa de Valores B3 do Brasil em São Paulo
Economia Na nona alta seguida, bolsa supera os 150 mil pontos pela primeira vez
seg, 03/11/2025 - 19:35
Brasília 03/11/2025 - EBC e COC/Fiocruz se unem no podcast inédito “S.O.S! Terra Chamando!” sobre a saúde do planeta. CRÉDITO: ARTE MARKETING/EBC
Meio Ambiente EBC e COC/Fiocruz se unem em podcast sobre a saúde do planeta
seg, 03/11/2025 - 19:03
Rio de Janeiro (RJ), 30/10/2025 – Atendimento aos familiares durante o reconhecimento dos corpos dos mortos na Operação Contenção no Instituto Médico Legal. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Depoimentos à defensoria do RJ denunciam violações em megaoperação
seg, 03/11/2025 - 18:55
Edifício sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
Educação Inep prorroga inscrições de elaboradores de questões de provas médicas
seg, 03/11/2025 - 18:29
Ver mais seta para baixo