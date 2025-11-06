logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Isenção do IR é vitória dos trabalhadores, dizem centrais sindicais

Texto com a matéria segue para sanção do presidente Lula
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/11/2025 - 09:57
São Paulo
São Paulo - Manifestação das centrais sindicais CUT, Força, UGT, CTB, CSB, CGTB, NCST e CSP-Conlutas e Intersindical, contra a retirada de direitos trabalhistas na Avenida Paulista (Rovena Rosa/Agência Brasil )
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a Força Sindical classificam o avanço da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, na Câmara e no Senado, como uma conquista histórica e uma vitória decorrente da luta do movimento sindical e dos trabalhadores. A aprovação da isenção tem sido alvo de campanha de defesa de diversas centrais sindicais. O texto com a matéria segue para sanção do presidente Lula.

“É mais uma grande e histórica vitória do movimento sindical para os trabalhadores e trabalhadoras, que novamente demonstra a nossa relevância para a sociedade brasileira e para o desenvolvimento do país, no rumo da justiça tributária e social. A luta faz a lei!”, disse o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, em nota, ao comentar a aprovação no Senado.

A CUT destacou que a isenção beneficiará mais de 20 milhões de brasileiros e defendeu a taxação da parcela mais rica da população.

“A taxação dos mais ricos é necessária para compensar os R$ 25,84 bilhões anuais que, segundo o Ministério da Fazenda, deixarão de ser arrecadados com a ampliação da faixa de isenção”, divulgou a entidade, em nota.

Na ocasião da aprovação pela Câmara, o presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre, afirmou que a isenção é uma vitória histórica da classe trabalhadora.

“A gente vem há muitos anos com a bandeira da justiça tributária, denunciando que os ricos praticamente não pagam imposto, enquanto quem paga de verdade é a classe trabalhadora”, disse, na ocasião.

Segundo a Força Sindical, a proposta do governo foi encaminhada ao Congresso Nacional, mas só foi aprovada após a mobilização popular. 

“Diversas vezes, líderes sindicais da Força e demais centrais debateram e dialogaram com lideranças políticas cobrando a aprovação dessa medida, que só irá trazer benefícios para a sociedade”, diz nota da entidade.

Relacionadas
Brasília (DF), 26/08/2025 - Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, durante reunião de líderes. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Hugo Motta confirma para hoje votação de isenção do Imposto de Renda
Brasília (DF), 06/05/2025 - A comissão especial que vai debater a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil (PL 1.087/25) foi instalada. Deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA) o presidente do colegiado e o deputado Arthur Lira (PP-AL), o relator. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Câmara instala comissão sobre isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil
Brasília - Presidente da República, Michel Temer, concede entrevista para Rádios Regionais (Marcos Correa/PR)
Governo avalia possibilidade de ampliar faixa de isenção do Imposto de Renda
Edição:
Valéria Aguiar
isenção do Imposto de Renda Centrais Sindicais CUT Presidente Lula Senado
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião bilateral com a Presidenta da República do Suriname, Jennifer Geerlings-Simons. Museu Paraense Emílio Goeldi – Belém (PA) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Meio Ambiente Lula se reúne com líderes do Suriname e de Papua Nova Guiné na COP30
qui, 06/11/2025 - 10:35
Rio de Janeiro (RJ), 18/11/2024 – A presidente do México, Claudia Sheinbaum durante abertura do G20, no MAM, na zona central da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Internacional Presidente mexicana apresenta projeto para criminalizar assédio
qui, 06/11/2025 - 10:29
São Paulo - Manifestação das centrais sindicais CUT, Força, UGT, CTB, CSB, CGTB, NCST e CSP-Conlutas e Intersindical, contra a retirada de direitos trabalhistas na Avenida Paulista (Rovena Rosa/Agência Brasil )
Economia Isenção do IR é vitória dos trabalhadores, dizem centrais sindicais
qui, 06/11/2025 - 09:57
Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva speaks during a press conference to members of the international media, ahead of the United Nations Climate Change Conference (COP30), Val de Caes Naval Base, Belem, Brazil, November 4, 2025. REUTERS/Anderson Coelho
Meio Ambiente Em Belém, Lula abre Cúpula do Clima nesta quinta-feira
qui, 06/11/2025 - 09:24
São Paulo (SP), 06/11/2025 – Polícia de SP faz operação contra comércio de bebidas adulteradas. Foto: Polícia Civil-SP/Divulgação
Geral Polícia de SP faz operação contra comércio de bebidas adulteradas
qui, 06/11/2025 - 08:53
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) fala sobre denúncia de policiais civis por homicídio doloso e fraude processual em operação no Jacarezinho
Justiça MP do Rio pede à Justiça nova prisão de líderes do Comando Vermelho
qui, 06/11/2025 - 08:28
Ver mais seta para baixo