logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Lei que amplia isenção do Imposto de Renda será sancionada por Lula

Mais de 15 milhões de brasileiros deixarão de pagar IRPF
Agência Brasil
Publicado em 26/11/2025 - 07:28
Brasília
Real Moeda brasileira, dinheiro
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá sancionar nesta quarta-feira (26) a lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física para quem ganha até R$ 5 mil por mês e estabelece descontos para rendas de até R$ 7.350 mensais. 

Segundo o governo, cerca de 15 milhões de brasileiros vão deixar de pagar imposto de renda com a nova lei. A legislação também aumenta a taxação de altas rendas, a partir de R$ 600 mil anuais.

O evento será realizado no Palácio do Planalto, às 10h30. A equipe técnica do Ministério da Fazenda irá detalhar a medida para a imprensa. 

Mudanças 

Encaminhado pelo governo federal em março ao Congresso Nacional, o texto da lei foi aprovado em outubro pela Câmara dos Deputados e no início do mês pelo Senado

Atualmente, a isenção do IR alcança apenas quem ganha até R$ 3.076 (dois salários mínimos). A nova legislação isentará, a partir de janeiro do ano que vem, o imposto de renda sobre rendimentos mensais de até R$ 5 mil para pessoas físicas. 

Para quem ganha entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350, haverá uma redução parcial dos valores a serem pagos – quanto menos ganhar, maior a redução.  

Os contribuintes com rendimentos acima de R$ 7.350 não serão contemplados pela medida.  

Para compensar a perda de arrecadação com a isenção, o projeto prevê uma alíquota extra progressiva de até 10% para aqueles que recebem mais de R$ 600 mil por ano, o equivalente a R$ 50 mil por mês. O texto também estabelece a tributação para lucros e dividendos remetidos para o exterior com alíquota de 10%. 

Relacionadas
Moeda Nacional, Real, Dinheiro, notas de real,Cédulas do real
Saiba quem será contemplado e como funcionará a isenção do IR
dinheiro
Isenção do IR reduz desigualdade e incentiva consumo, diz especialista
Edição:
Sabrina Craide
Imposto de Renda IRPF isenção do Imposto de Renda
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Supermercado na zona sul do Rio de Janeiro
Economia Prévia de 0,20% faz inflação voltar para meta do governo
qua, 26/11/2025 - 09:32
Logo da Agência Brasil
Geral Saber amazônico: tacacazeiras são agora patrimônio cultural do Brasil
qua, 26/11/2025 - 09:02
Logo da Agência Brasil
Internacional Incêndio em prédios de Hong Kong deixa pelo menos quatro mortos
qua, 26/11/2025 - 08:25
água, toneira
Meio Ambiente Brasil perde 6 mil piscinas de água tratada por dia, diz estudo
qua, 26/11/2025 - 08:00
Brasília - Motoristas de aplicativos de todo o Brasil fazem buzinaço em frente ao Congresso Nacional em protesto contra projeto de lei que regulamenta aplicativos de transporte privado, como Uber e Cabify (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Política Motoristas de aplicativo caíram no “conto do vigário”, diz Sakamoto
qua, 26/11/2025 - 07:55
Brasília (DF) 01/09/2025 A apresentadora Mara Régia na comemoração dos 48 anos da Rádio Nacional da Amazônia. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Exposição no Senado homenageia mulheres na redemocratização do país
qua, 26/11/2025 - 07:49
Ver mais seta para baixo