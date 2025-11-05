Mauro Vieira terá nova reunião com Marco Rubio na próxima semana

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, terá um novo encontro com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, na próxima semana, no Canadá, às margens de uma reunião ministerial do G7.

"As negociações continuam, seguem, têm havido reuniões virtuais de equipes técnicas e continuará acontecendo. E eu estarei na próxima semana em uma reunião do G7 no Canadá, onde estará também o secretário de Estado e eu continuarei mantendo os contatos que tenho tido regularmente com ele", afirmou Vieira em Belém, onde acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na conferência climática das Nações Unidas COP30.

O governo espera para breve uma reunião mais ampla de negociação não apenas com Vieira e Rubio, mas com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente Geraldo Alckmin. A expectativa é que aconteça até a semana que vem, mas ainda não há nada marcado.

Após um encontro presencial entre Lula e o presidente dos EUA, Donald Trump, na Malásia, no mês passado, os governos brasileiro e norte-americano se comprometeram a realizar novas rodadas de negociações após Trump impor tarifas comerciais de 50% a uma série de importações brasileiras para os Estados Unidos.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Na terça-feira, em entrevista à Reuters e outras agências internacionais, Lula afirmou que espera para breve a ida dos seus negociadores a Washington. Disse ainda que vai esperar até o final da COP30, onde está para a cúpula de líderes, para verificar se há avanços nas negociações. Se isso não acontecer, afirmou, irá telefonar diretamente para Trump para tentar acelerar as coisas.

Perguntado se nas conversas com Rubio irá entrar também a questão da Venezuela, Vieira afirmou que as conversas têm se restringido às questões comerciais.

O ministro confirmou ainda a ida de Lula à Cúpula da Comunidade dos Estados Iberoamericanos e Caribenhos (Celac) com a União Europeia, nos próximos dia 9 e 10, e que essa reunião vai tratar de Venezuela. Segundo Vieira, será um encontro de "solidariedade" à Venezuela e para ressaltar que a América Latina é uma região de paz, após os ataques militares dos EUA contra embarcações no Caribe, perto da costa venezuelana, que Washington alega se tratar de navios transportando drogas.

* É proibida a reprodução deste conteúdo