MG: últimos 3 pedágios eletrônicos da BR-381 começam a operar segunda

Cobranças serão feitas em Jaguaraçu, BH e Governador Valadares
Bruno Bocchni - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/11/2025 - 20:01
São Paulo
Brasília 13/11/2025 - Novos pedágios BR381. Foto: Divulgação.
© Foto: Divulgação.

Três novos pedágios eletrônicos da BR-381 começarão a funcionar no primeiro minuto da próxima segunda-feira (17). A cobrança serão feitas nos pórticos instalados em Jaguaraçu, Belo Oriente e Governador Valadares, todos em Minas Gerais.

Esses são os três últimos pedágios eletrônicos previstos para o trecho administrado pela concessionária Nova 381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares. Os outros dois estão em Caeté e João Monlevale e operam desde o fim de setembro.

Para veículos de passeio, a tarifa em Jaguaraçu será de R$ 15,10; em Belo Oriente, de R$ 12,10 e, em Governador Valadares, de R$ 12,60. Em Caeté e João Monlevale, as tarifas já praticadas são de R$ 15,50 e R$ 12,90, respectivamente. 

Segundo a concessionária Nova 381, os motoristas já estão habituados com os sistemas automáticos de pagamento. De acordo com a empresa, do total de pagamentos realizados nos pórticos de Caeté e João Monlevade, cerca de 80% foram feitos por tags e pelo aplicativo disponibilizado para download no site da concessionária. 

Ao todo, foram cadastrados mais de 100 mil usuários no aplicativo no primeiro mês de funcionamento da cobrança nessas localidades. Outros 20 mil optaram pelo pagamento em totens de autoatendimento localizados ao longo da rodovia.

A Nova 381 é a primeira concessão rodoviária do país a operar 100% com o pedágio eletrônico. Desde fevereiro, a Nova 381 é a empresa responsável pela BR-381/MG. De acordo com o contrato de concessão, estão previstos R$ 9,3 bilhões em investimentos no trecho. A rodovia tem papel estratégico para o desenvolvimento do país por conta do escoamento de produtos agrícolas, pecuários, de mineração e industriais.

 

Edição:
Aline Leal
Pedágio. BR-381 Nova 381
