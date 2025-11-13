logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Ministério emite alerta para azeites fraudados; saiba quais marcas

Ministério da Agricultura inspecionou lotes considerados impróprios
Agência Brasil
Publicado em 13/11/2025 - 12:39
Brasília
Brasília (DF), 22/10/2024 - Azeite fraudadas e impróprias para consumo. Foto: Ministério da Agricultura e Pecuária/Divulgação
© Ministério da Agricultura e Pecuária/Divulgação

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) emitiu um alerta aos consumidores sobre a comercialização e o consumo de azeites de oliva fraudados. Os produtos foram fiscalizados pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária. De acordo com o órgão, eles não atendem aos padrões de identidade e qualidade estabelecidos pela legislação.  

As amostras coletadas pelo departamento foram analisadas pelos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária que confirmaram a presença de outros tipos de óleos vegetais na composição, o que caracteriza fraude.  

Confira as marcas e lotes inspecionados que foram considerados impróprios: 

Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulga lista de azeites impróprios para consumo
Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulga lista de azeites impróprios para consumo - Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa)

O ministério orienta os consumidores a interromper imediatamente o uso dos produtos, caso tenham adquirido. Lembra, ainda, que é possível solicitar a substituição do produto, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. 

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 

Aos comerciantes, o Mapa reforça que a comercialização desses produtos constitui infração grave.  

“Os estabelecimentos que mantêm os itens à venda podem ser responsabilizados”, disse o ministério, em nota.  

 

Relacionadas
Colheita de soja, grãos de soja
COP30: agro quer se posicionar como parte da solução, diz associação
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Anvisa manda retirar do mercado duas marcas de suplemento alimentar
Brasília-DF, 10.11.2023, Fachada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Anvisa proíbe venda de café torrado, whey e suplementos; veja marcas
Edição:
Amanda Cieglinski
azeite ministério da Agricultura e Pecuária Mapa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Foto de gestante - Mulher em gestação. Foto: Fotorech/Pixabay
Saúde Gestantes de áreas vulneráveis tem risco maior de perder bebê
qui, 13/11/2025 - 13:57
São Paulo (SP), 09/11/2025 - Estudantes no primeiro dia de provas do ENEM na UNIP Vergueiro em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil.
Educação Gabarito do Enem 2025 sai nesta quinta-feira
qui, 13/11/2025 - 13:34
Policiais em Paris
Internacional França homenageia vítimas dos ataques mortais em Paris há 10 anos
qui, 13/11/2025 - 13:26
Campo Grande (MS), 23/10/2024 - Colheita de soja e agronegócio. Foto: Prefeitura de Campo Grande/Divulgação
Economia Safra deve recuar 3,7% em 2026, depois de um 2025 recorde
qui, 13/11/2025 - 13:16
São Paulo (SP) - Thiago Brennand preso - Algemado, Thiago Brennand desembarca escoltado pela PF em São Paulo. Empresário é acusado de diversos crimes contra mulheres - Foto de Thiago Brennand postada nas redes sociais Foto: Redes Sociais
Justiça Preso por estupro, empresário é transferido para presídio de Guarulhos
qui, 13/11/2025 - 13:00
Ederson em jogo do Fenerbahce contra Dinamo Zagreb 24/9/2025 REUTERS/Antonio Bronic
Esportes Goleiro Ederson diz que se sentia infeliz no Manchester City
qui, 13/11/2025 - 12:42
Ver mais seta para baixo