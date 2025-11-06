logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Municípios gastaram R$ 732 bilhões com desastres entre 2013 e 2024

Gastos decorrem de eventos associados a mudanças climáticas
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/11/2025 - 15:44
Brasília
DESMATAMENTO AMAZONIA - FILE PHOTO: An aerial view shows a deforested area during an operation to combat deforestation near Uruara, Para State, Brazil January 21, 2023. REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo
© Reuters/Ueslei Marcelino

Desastres associados às mudanças climáticas, como incêndios florestais, secas, inundações e deslizamentos resultaram em perdas econômicas superiores a R$ 732,2 bilhões para os municípios brasileiros, entre 2013 e 2024.

Tais eventos afetaram, segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira (6) pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), 95% das cidades brasileiras, em frequência e intensidade cada vez maiores. O prejuízo vai além dos âmbitos econômico e ambiental, afetando também aspectos humanos e sociais.

“No mesmo período, foram registradas mais de 70,3 mil decretações municipais de situação de emergência ou estado de calamidade pública, e mais de 6 milhões de pessoas precisaram deixar suas casas”, diz o estudo.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Estudo

O levantamento contou com a participação de 2.871 municípios do país, número que corresponde à metade (50,6%, mais precisamente) das cidades do país. Segundo a CNM, a coleta de dados ocorreu entre agosto de 2024 e março de 2025, por meio de um formulário online.

Ainda de acordo com o estudo, apenas 12% dos municípios possuem órgão próprio inserido em secretaria específica para lidar tais questões, o que dificulta ainda mais as atuações locais visando proteção e defesa civil.

“Cerca de 49% [dos gestores] disseram que acumulam a função de proteção e defesa civil em outros órgãos da administração local e 32% contam com estrutura exclusiva vinculada ao gabinete do prefeito”, detalhou a CNM ao afirmar que tais informações “ajudam a compreender a desassistência da gestão municipal, com políticas públicas de prevenção insuficientes”.

Apoio

Diante desse cenário, o presidente da CNM, o Paulo Ziulkoski diz ser “urgente” uma atuação federativa com “apoio técnico e financeiro contínuo, de modo a fortalecer a gestão municipal de riscos e desastres”.

Segundo a entidade, cerca de 67% dos municípios disseram precisar de auxílio financeiro para ações de prevenção de desastres; e mais de 70% informaram que seus gastos mensais com defesa civil “não ultrapassam os R$ 50 mil”.

Articulação e consórcios

Na avaliação da CNM, o fortalecimento das defesas civis locais passa pela articulação contínua entre União, estados e municípios, “por meio de diálogos, conferências e pesquisas que orientem políticas eficazes de gestão de riscos”.

Uma solução sugerida pela CNM é a de usar, como instrumento visando a ampliação das capacidades locais, consórcios intermunicipais que, segundo a entidade, ainda são poucos explorados pelos municípios. Apenas 15% informaram participar desse tipo de parcerias voltadas à defesa civil.

 

Relacionadas
Tamires, seleção brasileira feminina, SheBelileves Cup 2024
Atletas pedem reforço no combate às mudanças climáticas antes da COP30
Putrajaya, 25/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião restrita com o Primeiro-Ministro da Malásia, Anwar Ibrahimi, no Palácio de Governo (Perdana Putra). Foto: Ricardo Stuckert/PR
Presidente cobra compromisso global no combate a mudanças climáticas
Edição:
Valéria Aguiar
Mudanças Climáticas Tempestades acidentes e desastres municípios
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP) 03/11/2025 - São Paulo (SP) 03/11/2025 Ato em Defesa do Audiovisual Brasileiro Independente , concentração na Cinemateca. Brasileira em SP. Foto Paulo Pinto/Agencia Brasil
Cultura Texto de regulamentação dos streamings preocupa cinema independente
qui, 06/11/2025 - 16:54
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Saúde Anvisa proíbe suplementos e energéticos com adição de ozônio
qui, 06/11/2025 - 16:54
Brasil é tricampeão por equipes no Mundial de Taekwondo, em 6/11/2025
Esportes Brasil é tricampeão na Copa do Mundo por equipes de taekwondo na China
qui, 06/11/2025 - 16:53
Brasília (DF) 11/04/2024 Senador, Randolfe Rodrigues, durante coletiva no Senado. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Política Rotular facções como terroristas não combate crime, diz Randolfe
qui, 06/11/2025 - 16:50
Brasília (DF) 17/03/2025 - Vice-presidente da República Geraldo Alckmin durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto onde fala sobre o desempenho do setor de eletroeletrônicos com Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos - ELETROS. Foto: Cadu Gomes/VPR
Economia Alckmin diz esperar queda dos juros na próxima reunião do Copom
qui, 06/11/2025 - 16:42
Belém (PA), 06/11/2025 - Geral do plenária geral dos líderes na cúpula do clima, COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente COP30 precisa concretizar discurso do presidente Lula, dizem entidades
qui, 06/11/2025 - 16:40
Ver mais seta para baixo