logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Petrobras aprova plano de demissão voluntária para até 1,1 mil pessoas

Público-alvo são empregados já aposentados
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/11/2025 - 14:33
Rio de Janeiro
Edifício sede da Petrobras
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Petrobras aprovou um plano de demissão voluntária que pode contemplar até 1,1 mil funcionários do quadro da companhia. A medida foi avalizada pelo conselho de administração da estatal e divulgada nesta segunda-feira (3). A empresa prevê que as demissões devem acontecer ao longo de 2026.

A companhia explicou que o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) é direcionado a até 1,1 mil empregados que tenham se aposentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) antes da promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, em 12 de novembro de 2019.

Mais conhecida como reforma da previdência, a emenda alterou o sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição e disposições transitórias.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A companhia justifica que o PDV é uma ferramenta de gestão pessoal que “oferece aos aposentados uma oportunidade de transição de carreira ao mesmo tempo que contribui para a renovação contínua e gradual dos quadros da companhia”.

No comunicado a investidores no qual anunciou a aprovação do PDV, a companhia não informa o custo do programa.

“O impacto financeiro será reconhecido nas demonstrações contábeis à medida que as adesões forem efetivadas”, explicou a Petrobras, que tem 41,7 mil empregados.

 

Relacionadas
Brasília (DF) 24/01/2022 – Unidade de distribuição dos Correios em Brasília. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Correios anunciam PDV e concurso para contratar 3,2 mil carteiros
Edifício sede da Petrobras
Petrobras reduz em 1,7% preço do gás natural para distribuidoras
Edifício sede da Petrobras
Petrobras prorroga inscrições para projetos socioambientais
Edição:
Vinicius Lisboa
Petrobras serviço público aposentadoria Programa de Demissão Voluntária
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Moraes faz reuniões no Rio para discutir Operação Contenção
seg, 03/11/2025 - 14:48
Rio de Janeiro, (RJ), 24.01.2024 – Apresentadora do programa Sem Censura, Cissa Guimarães.. Foto: Tomaz Siva/Agência Brasil
Cultura Sem Censura é indicado ao Prêmio Melhores do Ano NaTelinha 2025
seg, 03/11/2025 - 14:46
Eduardo Bolsonaro no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, onde funciona o gabinete de transição de governo.
Justiça STF marca julgamento de denúncia contra Eduardo Bolsonaro por coação
seg, 03/11/2025 - 14:36
Edifício sede da Petrobras
Economia Petrobras aprova plano de demissão voluntária para até 1,1 mil pessoas
seg, 03/11/2025 - 14:33
Balsas (MA), 10/10/2025 – Vista do cerrado próximo à comunidade São Pedro, nos Gerais de Balsas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Agência Brasil lança primeira reportagem da seleção Nádia Franco
seg, 03/11/2025 - 14:22
São Paulo (SP) 03/11/2025 - Cantor e compositor, Lô Borges. Foto Instagram/loborgesoficial.
Cultura Lula e Ministério da Cultura lamentam a morte de Lô Borges
seg, 03/11/2025 - 14:16
Ver mais seta para baixo