logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Petrobras descobre mais reservatório de petróleo na Bacia de Campos

Petroleira classifica óleo como de “excelente qualidade”
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/11/2025 - 10:05
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 23/10/2025 - Sonda de perfuração NS-42 da Petrobras. Foto: Petrobras/Divulgação
© Petrobras/Divulgação


A Petrobras descobriu um reservatório de petróleo na Bacia de Campos, litoral do Rio de Janeiro. As primeiras avaliações da companhia apontam que o petróleo encontrado é de “excelente qualidade”.

O anúncio da descoberta foi feito nesta segunda-feira (17), por meio de um comunicado a investidores. 

O poço exploratório 4-BRSA-1403D-RJS fica em área de pós-sal no bloco Sudoeste de Tartaruga Verde, localizado a 108 quilômetros da costa na cidade de Campos dos Goitacazes, em profundidade d’água de 734 metros. 

“A perfuração desse poço já foi concluída, tendo intervalo portador de petróleo sido constatado através de perfis elétricos, indícios de gás e amostragem de fluido”, explica a petroleira no comunicado.

A empresa acrescenta que amostras do material seguirão para análises laboratoriais, que permitirão caracterizar as condições dos reservatórios e fluidos encontrados, possibilitando a continuidade da avaliação do potencial da área.

O bloco Sudoeste de Tartaruga Verde foi adquirido em setembro de 2018, na 5ª Rodada de Partilha de Produção, tendo a estatal Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) como gestora. A Petrobras é a operadora do bloco com 100% de participação.

Pós-sal x pré-sal

Diferentemente do pré-sal, origem de cerca de 80% de todo o petróleo produzido no país, os reservatórios no pós-sal recebem esse nome porque o petróleo encontrado se encontra sob o leito marinho, antes da camada de sal, ou seja, em profundidades menores em relação ao pré-sal.

Bacia de Campos

Conforme explica a PPSA, a Bacia de Campos foi a primeira descoberta, com grande potencial de exploração e com o desafio de alcançar águas profundas. A formação aconteceu há 100 milhões de anos, a partir do processo de separação dos continentes sul-americano e africano, tornando-se um tipo de “aterro natural” formado por sedimentos liberados no Oceano Atlântico ao longo desse tempo.

A área abrange cerca de 100 mil quilômetros quadrados, estendendo-se do Espírito Santo, nas imediações de Vitória, até Arraial do Cabo, litoral norte do Rio de Janeiro.

Relacionadas
Plataforma de petróleo
Eficiência gerou bons resultados da Petrobras, avalia diretoria
Edifício sede da Petrobras
Petrobras pagará dividendos a acionistas em duas parcelas
Edifício sede da Petrobras
Petrobras anuncia lucro líquido de R$ 32,7 bi no terceiro trimestre 
Edição:
Valéria Aguiar
Petrobras Rio de Janeiro Bacia de Campos Sudoeste de Tartaruga Verde
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 23/10/2025 - Sonda de perfuração NS-42 da Petrobras. Foto: Petrobras/Divulgação
Economia Petrobras descobre mais reservatório de petróleo na Bacia de Campos
seg, 17/11/2025 - 10:05
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Mercado reduz previsão da inflação para 4,46%, abaixo do teto da meta
seg, 17/11/2025 - 09:36
Presidente dos EUA, Donald Trump, fala com jornalistas a bordo do avião presidencial Força Aérea Um 24/10/2025 Reuters/Evelyn Hockstein/Proibida reprodução
Internacional Trump diz que EUA podem iniciar conversas com Maduro
seg, 17/11/2025 - 08:48
Rio de Janeiro (RJ), 16/11/2025 – Estudantes aguardam abertura dos portões no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Cefet Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Enem 2025: pedido de reaplicação de provas começa nesta segunda
seg, 17/11/2025 - 08:02
Rio de Janeiro (RJ), 14/11/2025 – Marcha da Cidadania, realizada no Rio de Janeiro em 1995, a primeira Parada LGBT do Brasil. Foto: Acervo do Grupo Arco Íris/Divulgação
Direitos Humanos Há 30 anos, marcha no Rio inaugurava paradas do orgulho LGBT no Brasil
seg, 17/11/2025 - 07:48
Parintins (AM), 29/06/2024 - Apresentação do Boi Garantido na segunda noite do 57º Festival Folclórico de Parintins, no Bumbódromo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Lula envia nesta segunda ao Congresso o novo Plano Nacional de Cultura
seg, 17/11/2025 - 07:28
Ver mais seta para baixo