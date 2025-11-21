logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda

Cerca de 214 mil contribuintes receberão R$ 494,09 milhões
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/11/2025 - 08:32
Brasília
IMPOSTO DE RENDA, Declaração IRPF 2019
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Cerca de 249 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o Fisco podem saber se receberão restituição nesta sexta-feira (21). 

A partir das 10h, a Receita Federal libera a consulta ao lote da malha fina de fevereiro, que também contempla restituições residuais de anos anteriores.

Ao todo, 214.310 contribuintes receberão R$ 494,09 milhões. Desse total, R$ 296,95 milhões irão para contribuintes com prioridade no reembolso.

Entre o público com prioridade, estão 138.164 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix.

Também têm prioridade contribuintes de 60 a 79 anos; contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave; e contribuintes acima de 80 anos.

A Receita também pagará restituição a 30.867 contribuintes sem prioridade, que acertaram as contas e saíram da malha fina.

A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

Pagamento

O pagamento será feito em 28 de novembro na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda.

Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.

Se, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição depois de um ano, deverá requerer o valor no Portal e-CAC. Ao entrar na página, o cidadão deve acessando o menu Declarações e Demonstrativos, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no campo Solicitar Restituição Não Resgatada na Rede Bancária.

Edição:
Denise Griesinger
IRPF Restituição Consulta Imposto de Renda
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
IMPOSTO DE RENDA, Declaração IRPF 2019
Economia Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
sex, 21/11/2025 - 08:32
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2023 - IX Marcha das Mulheres Negras do Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, zona sul da cidade. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Ativistas paraenses contam história da Marcha das Mulheres Negras
sex, 21/11/2025 - 08:08
Iasmin da Silva (mãe) e Rafael de Jesus (filho)- Família Beneficiária do Programa Bolsa Família - CRAS de Sobradinho 1 - Brasília (DF). Na foto eles seguram o cartão do programa Bolsa Família. Fotos: Lyon Santos/ MDS
Economia Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 5
sex, 21/11/2025 - 07:05
Belém (PA), 19/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante entrevista coletiva após reuniões na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Internacional Lula agradece Trump e espera "zerar celeuma" com os EUA
qui, 20/11/2025 - 23:10
Belém (PA), 12/11/2025 - Pessoas em frente a fachada do pavilhão, chegam para participar de plenárias na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Internacional Negociações já foram retomadas, diz secretário da COP30
qui, 20/11/2025 - 22:58
Belém (PA), 18/11/2025 - O Presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, durante coletiva de imprensa na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Presidente da COP30 prevê prolongamento das negociações após incêndio
qui, 20/11/2025 - 22:39
Ver mais seta para baixo