logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Tarifaço continua a afetar 22% das exportações, diz Alckmin

Presidente em exercício diz que negociação busca retirar mais produtos
Wellton Máximo — Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/11/2025 - 17:18
Brasília
São Paulo (SP), 12/05/2025 - O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou hoje, que a estimativa é de que o comércio varejista movimente R$ 16 bilhões este ano. A projeção foi anunciada durante o Apas Show, festival de alimentos e bebidas que termina na próxima quinta-feira (15). Foto: Cadu Pinotti/Agência Brasil
© Cadu Pinotti/Agência Brasil

O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta sexta-feira (21) que 22% das exportações brasileiras para os Estados Unidos permanecem sujeitas às sobretaxas impostas pelo governo norte-americano. A declaração foi dada no Palácio do Planalto, um dia após a Casa Branca retirar 238 produtos da lista do chamado tarifaço.

Segundo Alckmin, a nova decisão representa o maior avanço até agora nas negociações bilaterais. Ele destacou que, no início da imposição das tarifas, 36% das vendas brasileiras ao mercado norte-americano estavam submetidas a alíquotas adicionais.

“Gradualmente, tivemos decisões que ampliaram as isenções. Com a retirada dos 238 produtos, reduzimos para 22% a fatia da exportação sujeita ao tarifaço”, disse.

A medida anunciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, revoga a tarifa extra de 40% para uma lista de itens majoritariamente agrícolas, como café, carne bovina, banana, tomate, açaí, castanha de caju e chá. A isenção tem efeito retroativo a 13 de novembro e permitirá o reembolso de produtos já exportados.

>> Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 

Impacto nas exportações

Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) indicam que, tomando como base os US$ 40,4 bilhões exportados pelo Brasil aos EUA em 2024:

  • US$ 8,9 bilhões seguem sujeitos à tarifa adicional de 40% (ou 10% mais 40%, dependendo do produto);
  • US$ 6,2 bilhões continuam enfrentando a tarifa extra de 10%;
  • US$ 14,3 bilhões estão livres de sobretaxas;
  • US$ 10,9 bilhões permanecem sob as tarifas horizontais da Seção 232, aplicadas a setores como siderurgia e alumínio.

De acordo com a secretária de Comércio Exterior do MDIC, Tatiana Prazeres, a parcela das exportações brasileiras totalmente livre de tarifas adicionais aumentou 42% desde o início da crise.

Ela ponderou, no entanto, que o setor industrial continua sendo o mais afetado e exige maior atenção por parte do governo. “Para a indústria, a busca de mercados alternativos é mais complexa do que para commodities”, afirmou.

Aeronaves da Embraer, por exemplo, seguem sujeitas à tarifa de 10%.

Negociações seguem

Alckmin afirmou que a decisão dos EUA foi influenciada pelo diálogo recente entre Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro na Malásia, em outubro. O governo brasileiro enviou aos EUA, em 4 de novembro, uma proposta de acordo comercial, cujo teor não foi detalhado.

O presidente em exercício reiterou que o país busca avançar nas tratativas para retirar novos produtos da lista de itens tarifados. Ele mencionou que temas tarifários e não tarifários seguem na pauta de discussão, incluindo áreas como terras raras, big techs, energia renovável e o Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Center (Redata).

Alckmin também confirmou que Lula apresentou a Trump, além do pedido de redução tarifária, questionamentos sobre a aplicação da Lei Magnitsky, que resultou em sanções contra autoridades brasileiras.

Segundo o presidente em exercício, ainda não há reunião prevista entre os presidentes, embora Lula tenha convidado o mandatário norte-americano para visitar o Brasil.

Setores mais sensíveis

Apesar do alívio para diversos itens agrícolas, o governo avalia que os produtos industriais permanecem como o principal foco de preocupação. Parte desses segmentos, especialmente bens de maior valor agregado ou fabricados sob encomenda, têm mais dificuldade para redirecionar exportações para outros mercados.

Alckmin afirmou que seguirá empenhado em buscar novas exceções. “Continuamos otimistas. O trabalho não terminou, mas avança com menos barreiras”, declarou.

Relacionadas
Belém (PA), 19/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante entrevista coletiva após reuniões na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Lula agradece Trump e espera "zerar celeuma" com os EUA
Kuala Lampur, 26/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Trump retira tarifa de 40% sobre produtos do Brasil como café e carne
Edição:
Carolina Pimentel
tarifaço Alckmin EUA
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Belém (PA), 06/11/2025 - Presidente da da ONU, António Guterres, discursa durante plenária geral dos líderes na cúpula do clima, COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Guterres apela por transição energética justa e cobra resultado da COP
sex, 21/11/2025 - 18:14
Logo da Agência Brasil
Economia Empresários envolvidos no caso Master são soltos em São Paulo
sex, 21/11/2025 - 18:12
BRASÍLIA - 19/11/2025 - Cena da apresentação Masemba do artista Benjamin Abras. Foto: Daniel Protzner
Cultura Rio recebe Caravana África Diversa na temporada cultural Brasil-França
sex, 21/11/2025 - 17:50
Belém (PA), 21/11/2025 - Ministra do Povos Indígenas, Sônia Guajajara, fala durante divulgação dos projetos comtemplados pelo Restaura Amazônia em Terras Indígenas, na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente COP30: 19 projetos vão recuperar 3,3 mil hectares em terras indígenas
sex, 21/11/2025 - 17:48
Brasília (DF) 24/01/2022 – Unidade de distribuição dos Correios em Brasília. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Correios aprovam demissão voluntária e fechamento de agências
sex, 21/11/2025 - 17:39
Thamela e Vic, vôlei de praia, mundial
Esportes Brasileiras avançam para semifinal do Mundial de vôlei de praia
sex, 21/11/2025 - 17:20
Ver mais seta para baixo