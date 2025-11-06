logo ebc
Way Concessões vence leilão da Rota Sertaneja

“São R$ 10 bilhões de investimento” diz ministro dos Transportes
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/11/2025 - 17:32
São Paulo
São Paulo (SP) - 06/11/2025 Ministro dos Transportes, Renan Filho, participa virtualmente de leilão na B3. O leilão envolve o trecho das rodovias BR-153/262/GO/MG, conhecido como rota sertaneja, que conecta 21 municípios estratégicos entre Hidrolândia (GO) e Comendador Gomes (MG). Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A empresa Way Concessões venceu hoje (6) o leilão da Rota Sertaneja, realizado na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo. A empresa foi a vencedora oferecendo 24,80% de desconto sobre a tarifa básica de pedágio.

O leilão foi realizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e pelo Ministério dos Transportes e compreende as rodovias BR-153 e BR 262, que conecta 21 municípios dos estados de Goiás e Minas Gerais. O ministro dos Transportes, Renan Filho, acompanhou o certame de forma virtual.

O leilão foi feito em duas etapas. Na fase inicial, quatro empresas apresentaram propostas para a Rota Sertaneja em papel fechado, que só foi aberto durante o certame. No entanto, o Consórcio Caminhos do Cerrado, que fez a menor oferta, oferecendo 14% de desconto sobre a tarifa do pedágio, foi eliminada da etapa de lances em viva-voz.

Na segunda fase, as outras três empresas participaram de uma etapa em viva-voz.  Participaram o Consórcio Rota do Cerrado, que havia proposto 20,36% de desconto sobre o pedágio na etapa de papel fechado; a Way Concessões, que ofertou 24,80%; e a Vinci Highways do Brasil, que fez a proposta de 20,11% de desconto sobre o valor do pedágio. No entanto, como as empresas decidiram não apresentar quaisquer novas propostas no viva-voz, a Way Concessões acabou sendo declarada vencedora do leilão.

“Improvisamos aqui um martelo para fazer a batida”, brincou o ministro, que celebrou o resultado do leilão à distância.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Investimentos

“São R$ 10 bilhões de investimentos”, ressaltou ele, de forma remota, durante uma parada que fez no estado de Tocantins a caminho da COP30, em Belém. A batida de martelo é um ato simbólico de encerrar um leilão ou fechar um acordo na Bolsa de Valores, geralmente para oficializar um grande projeto ou concessão.

Segundo a ANTT, estão previstos mais de R$ 10 bilhões em investimentos ao longo dos 30 anos de concessão. Os trechos a serem concedidos incluem a BR-153/GO, de Hidrolândia até Itumbiara, na divisa com Minas Gerais; BR-153/MG, de Araporã até Fronteira, na divisa com São Paulo; e a BR-262/MG, de Uberaba até Comendador Gomes.

A concessionária ficará responsável pela duplicação e  instalação de contornos, passarelas e faixas adicionais, pontos de ônibus e passagens de faunas. A previsão do ministério é que sejam gerados mais de 80 mil empregos diretos e indiretos durante o período de concessão.

