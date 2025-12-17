logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Acordo entre Mercosul e UE terá última chance no sábado, diz Lula 

Assunto vai ser debatido em reunião de líderes em Foz do Iguaçu
Luiz Claudio Ferreira e Andréia Verdélio - Repórteres da Agência Brasil
Publicado em 17/12/2025 - 17:19
Brasília
17.12.2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião ministerial. Residência Oficial da Granja do Torto. Brasília (DF) - Brasil. Foto: Ricardo Stuckert / PR
© Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quarta (17), que o acordo entre Mercosul e União Europeia tem uma última chance, no mandato dele, de ser consolidado no próximo sábado (20), em Foz do Iguaçu (PR), durante a Cúpula de Líderes do Mercosul. 

“Se não fizer agora, o Brasil não fará mais enquanto eu for presidente”, disse. Lula realizou a última reunião ministerial de 2025, na residência oficial da Granja do Torto, em Brasília.

O presidente afirmou que tem expectativas ainda de uma aprovação do acordo.

“Se disserem não, vamos ser duros daqui pra frente. Nós cedemos a tudo que era possível”, acrescentou o presidente. 

O presidente disse que alterou a data da reunião para 20 de dezembro a pedido da União Europeia e que foi informado sobre a dificuldade de aprovar o acordo com o Mercosul em função das pressões internas na França e na Itália. 

A União Europeia e o Mercosul completaram as negociações sobre o acordo em dezembro passado, cerca de 25 anos após o início das conversações. Os parlamentos dos países dos dois blocos precisam aprovar o texto, o que pode ter resistências de países como a França, que questionam termos do acordo, especialmente nos termos que tratam de produção agrícola.

Tensão na Venezuela

Ainda na reunião ministerial, sobre o ambiente externo, Lula manifestou preocupação com a elevação das tensões entre Estados Unidos e Venezuela. 

"Estou preocupado com as atitudes do presidente (Donald) Trump com relação à América Latina. Nós vamos ter que ficar muito atentos com essa questão".

Lula reafirmou a necessidade de o Brasil e o continente terem uma “política de paz”, em vista de não haver armas nucleares. “Aqui (no Brasil), nós não temos há 200 anos o hábito da guerra. E é por isso que eu falei com o Presidente Trump: o poder da palavra pode valer mais do que o poder da arma”, considerou. 

Ele relatou que conversou com o presidente Trump sobre a disposição em contribuir com uma conversa entre ele e Maduro. “É preciso ter vontade de conversar e paciência", disse Lula.

Salto de qualidade

No âmbito interno, o presidente Lula defendeu um salto de qualidade nas políticas públicas.  

“Eu estou no governo e tenho a obrigação de ser honesto com o povo e mostrar exatamente aquilo que eu fiz. Quando a gente fala do Bolso da Família, não é um programa mais nosso, é um programa do Brasil”.

Para o presidente, o país está em uma situação “amplamente favorável”, embora, segundo ele, isso não apareça com a força que deveria aparecer nas pesquisas de opinião pública em razão da polarização política no país. Lula disse que o discurso da equipe precisa estar definido para o processo eleitoral do ano que vem.

Relacionadas
Palácio do Itamaraty na Esplanada dos Ministérios
Acordo Mercosul-União Europeia pode ser assinado no sábado
Belém (PA), 19/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante entrevista coletiva após reuniões na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Acordo Mercosul-UE será assinado em 20 de dezembro, diz Lula
Edição:
Sabrina Craide
acordo mercosul-ue venezuela
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, tênis
Esportes Alcaraz rompe com técnico Ferrero depois de sete anos juntos
qua, 17/12/2025 - 18:19
Ônibus SPTrans.
Geral Prefeito de SP não descarta aumento na tarifa dos ônibus em 2026
qua, 17/12/2025 - 18:12
Brasília (DF) 22/08/2023 Ministro do Turismo, Celso Sabino, na comissão de Turismo do Senado. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Política Celso Sabino deixa o Ministério do Turismo
qua, 17/12/2025 - 18:03
17/12/2025 - Rio de Janeiro - Inmetro identifica mais de 90 mil produtos da época do Natal irregulares, dos quais 82,4 mil eram brinquedos. Foto: Operação Natal Seguro/Inmetro
Economia Natal Seguro: Inmetro flagra 90 mil produtos com irregularidades
qua, 17/12/2025 - 17:38
O advogado, Frederick Wassef, concedem entrevista coletiva à imprensa. Foto: Pedro França/Agência Senado
Justiça Ex-advogado de Bolsonaro é condenado por injúria racial
qua, 17/12/2025 - 17:29
flamengo, psg, copa intercontinental
Esportes Flamengo perde para PSG e vê sonho do bi mundial ser adiado
qua, 17/12/2025 - 17:25
Ver mais seta para baixo