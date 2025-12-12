logo ebc
Anac aprova venda do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão

Leilão está agendado para 30 de março de 2026
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/12/2025 - 07:48
Rio de Janeiro
Aeroporto Internacional do Galeão – Rio de Janeiro. Foto: Daniel Basil/Gov Brasil/Wikipedia
© Daniel Basil/Gov Brasil/Wikipedia

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou, nessa quinta-feira (11), o edital da venda assistida do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão. O documento, que traz as regras para a repactuação do contrato de concessão do maior terminal aeroportuário do Rio, deve ser publicado no Diário Oficial da União na próxima segunda-feira, (15).  

Um dos pontos centrais da venda assistida é a realização de um processo competitivo simplificado, com lance mínimo de R$ 932 milhões. O leilão está agendado para 30 de março de 2026, no auditório da B3, em São Paulo. 

A solução, validada pelo Tribunal de Contas da União (TCU)  incorpora melhorias regulatórias e visa assegurar a sustentabilidade da concessão até seu prazo final, a continuidade operacional dos serviços e a preservação dos investimentos já realizados. 

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou o crescimento de passageiros no aeroporto.

“Nós saímos, em pouco menos de dois anos, de 4,8 milhões de passageiros no ano de 2023, e este ano vamos passar de 18 milhões”.

Também está prevista a cobrança de uma contribuição variável de 20% do faturamento bruto da concessionária até 2039 e o estabelecimento da saída da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) da administração do aeroporto até março de 2026.

Edição:
Graça Adjuto
aeroporto internacional Galeão Rio de Janeiro venda
