Aplicativo gratuito da Embrapa ajuda a planejar barragens no semiárido

Os agricultores, técnicos e demais profissionais rurais que vivem no semiárido têm à disposição uma ferramenta para identificar áreas adequadas para a construção de barragens subterrâneas e superar as estiagens prolongadas. O aplicativo GuardeÁgua está disponível gratuitamente para celulares com sistema Android, na Play Store, e também conta com versão web.

Desenvolvido pela Embrapa Solos, em parceria com a Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), o aplicativo ainda está em versão beta. A ferramenta tem como objetivo tornar mais precisa a decisão sobre a viabilidade da tecnologia social hídrica, amplamente usada para garantir umidade no solo e permitir o plantio mesmo em períodos de escassez de chuva.

Embora a barragem subterrânea seja uma solução consolidada no semiárido, a Embrapa Solos ressalta que nem todo terreno é adequado para sua construção. O GuardeÁgua foi criado justamente para reduzir erros na escolha do local, com base em critérios técnicos.

Segundo a Embrapa, o aplicativo é uma solução digital inovadora, com interface simples e orientadora, que ajuda a identificar áreas com potencial para a instalação da barragem.

Uso sem internet

Pensado para uso direto no campo, o aplicativo funciona offline, o que garante autonomia em regiões sem acesso à internet. Quando a conexão é restabelecida, os dados coletados são sincronizados automaticamente com a plataforma.

Para a análise, o usuário insere informações relacionadas a solo, relevo, clima, geologia e vegetação. Com base nesses dados, o sistema apresenta um dos três resultados possíveis:

• Apto: local adequado para a barragem subterrânea;

• Restrito: local viável, mas com limitações técnicas;

• Inapto: área não recomendada para a tecnologia.

O relatório da análise pode ser visualizado na tela ou baixado em formato PDF, com a justificativa técnica do resultado.

Orientações de manejo

Além de avaliar a viabilidade da barragem, o GuardeÁgua oferece orientações básicas de manejo do solo e da água, com sugestões de práticas conservacionistas e de irrigação, nos casos classificados como “Apto” ou “Restrito.”

O aplicativo também indica culturas agrícolas recomendadas para cada área analisada. Ao selecionar uma cultura, o usuário é enviado para o Portal Embrapa, onde encontra informações técnicas detalhadas sobre produção, sistemas de cultivo e criações. A ferramenta ainda integra dados do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) e do aplicativo Zarc Plantio Certo, que informam o melhor período de plantio por município.

Capacitações em 11 estados

De acordo com a Embrapa Solos, estão previstas capacitações em todos os 11 estados do semiárido brasileiro no primeiro semestre de 2026. A ação será coordenada pela Embrapa Solos e pela ASA, com apoio financeiro do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Durante o lançamento do aplicativo, a Embrapa promoveu dois treinamentos práticos em propriedades rurais de São José da Tapera (AL), reconhecidas como referências no uso da barragem subterrânea.

Lançamento e homenagem

A cerimônia oficial de lançamento ocorreu no último dia 10, em Santana do Ipanema (AL), e reuniu representantes do MDS, Embrapa, ASA, Prefeitura local, Senar Alagoas e agricultores familiares. O evento também foi marcado por uma homenagem ao pesquisador Luís de França da Silva Neto, da Embrapa Solos, que liderava o desenvolvimento do aplicativo e faleceu em outubro de 2024, aos 44 anos.

Reconhecido por sua atuação em projetos voltados à agricultura familiar e ao manejo sustentável dos solos, Luís de França deixou contribuições importantes para o avanço da tecnologia de barragens subterrâneas no semiárido.