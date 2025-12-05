logo ebc
Após fortes chuvas, moradores de Paraibuna e Itirapina podem usar FGTS

Saque Calamidade deve ser obtido na Caixa Econômica
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/12/2025 - 20:49
São Paulo
São Paulo (SP),14/03/2023 - Pessoas se protegem da chuva que deixa São Paulo em estado de atenção no final da tarde, no Viaduto Pompéia. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal começou a receber as solicitações de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade dos moradores de Paraibuna.

A partir de amanhã (6), ela receberá também os pedidos dos moradores de Itirapina.

As duas cidades do estado de São Paulo foram afetadas por fortes tempestades em novembro. O benefício estará disponível até os dias 4 e 5 de março de 2026.

Segundo a assessoria da Caixa, é necessário possuir saldo na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e não ter realizado saque pelo mesmo motivo num período inferior a 12 meses.

Dinheiro

O valor máximo para retirada é de R$ 6.220 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível na conta. A solicitação pode ser feita pelo Aplicativo FGTS.

O Saque Calamidade é um benefício que pode ser pedido pelo trabalhador por motivo de necessidade pessoal, urgente e grave em caso de desastre natural (alagamentos, deslizamentos de terra, fortes chuvas etc.) que tenha atingido sua residência, após declaração oficial da Defesa Civil da cidade.

A lista dos 112 municípios que já estavam habilitados até hoje, com datas limite que variam deste mês até março de 2026, está no site do Caixa. Ali, também podem ser consultados os documentos que o trabalhador tem de apresentar.

Edição:
Kleber Sampaio
Caixa FGTS Chuvas São Paulo
