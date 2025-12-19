logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Banco Mundial: Nordeste pode ser fundamental no progresso do país

Região tem 80% da população formada por pessoas em idade ativa
Luciano Nascimento – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/12/2025 - 18:40
São Luís

Com 80% dos seus 54 milhões de habitantes formada por jovens e pessoas em idade ativa, o Nordeste do Brasil pode desempenhar papel fundamental no progresso do país. A avaliação consta do relatório do Banco Mundial Rotas para o Nordeste: Produtividade, Empregos e Inclusão, divulgado no início do mês.

Na avaliação do Banco Mundial, a região tem potencial de ampliar a geração de empregos e diminuir a desigualdade em relação a regiões mais ricas do país se focar em indústrias em crescimento, como manufatura e serviços, para oferecer empregos de melhor qualidade, além de impulsionar os investimentos em infraestrutura por meio de parcerias público-privadas.

Segundo o relatório, o Nordeste apresentou, nos últimos anos, avanços importantes em capital humano, com aumentos de escolaridade especialmente entre os jovens. Porém, a região enfrenta obstáculos para converter esses resultados em melhorias no trabalho e na renda. Na região, a parcela de trabalhadores com diploma universitário aumentou de 9,1% em 2012 para 17% em 2023.

Apesar do crescimento na qualificação dos trabalhadores, a criação de empregos, apontada como o caminho mais seguro para sair da pobreza, enfrenta dificuldades, especialmente relacionadas às taxas de desemprego e a informalidade. Entre 2012 e 2022, a taxa de desemprego ficou em 12% e a informalidade em 52%, percentuais superiores às de outras regiões do Brasil.

Por outro lado, o documento destaca que a região também impulsiona a transição energética do Brasil, produzindo 91% da energia eólica do país e 42% da energia solar. Na avaliação do Banco Mundial, isso dá à região a oportunidade de promover um crescimento industrial mais rápido e sustentável e aproveitar oportunidades em setores emergentes, como o hidrogênio verde.

“O capital humano e a abundância de recursos naturais, se efetivamente alavancados por meio de um crescimento mais rápido e da geração de empregos de alta qualidade, podem transformar o Nordeste num motor dinâmico para o desenvolvimento futuro do Brasil, abandonando, de vez, seu legado histórico de região defasada”, diz o documento.

O aprimoramento dos sistemas de intermediação de mão de obra para conectar pessoas a vagas, o foco em indústrias em crescimento, como manufatura e serviços, são apontados como caminhos para oferecer empregos de melhor qualidade.

O Banco Mundial também propõe a criação de políticas para apoiar mulheres e grupos marginalizados, tornando o mercado de trabalho mais inclusivo. A taxa de participação feminina na força de trabalho do Nordeste é de apenas 41%, em comparação com 52% no restante do país.

Além disso, o documento afirma que é necessário estimular o empreendedorismo e atrair investimentos para dar maior dinamismo ao ambiente de negócios. Entre as recomendações estão a simplificação de procedimentos de abertura de empresas e rotinas administrativas; o fomento à concorrência; e a redução da dependência de subsídios fiscais que, segundo a publicação, tendem a diminuir a produtividade e concentrar mercados.

Outro ponto destacado é acelerar a modernização da infraestrutura, o que exige investimentos em rodovias, ferrovias e redes digitais; além de melhorias em água e saneamento.

Também será necessário assegurar planejamento cuidadoso e fiscalização para que os projetos tenham impacto positivo. Para ajudar a financiar e executar grandes projetos, o relatório incentiva a participação do setor privado por meio de parcerias bem desenhadas.

Relacionadas
Paralisação dos caminhoneiros na Rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro.
CMN regulamenta linha de R$ 6 bi para financiamento de caminhões
Brasília (DF), 03/11/2023, Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida - Catedral de Brasília e a Esplanada dos ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Governo aposta em receitas extras para reforçar Orçamento em 2026
Ipojuca (PE) 01/11/2024 – As unidades de hidrotratametno de nafta e de geração de hidrogênio da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), da Petrobras, trabalham para reduzir os teores de enxofre e componentes instáveis no combustível. O Trem 1 da RNEST vai passar por
Petrobras renova contratos de quase R$ 100 bi com a Braskem
Edição:
Aline Leal
Banco Mundial Região Nordeste
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 19/12/2025 - Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fala durante cerimônia de assinatura de contrato para compra de vacina da dengue do Butantan. Foto: João Risi/MS
Saúde Ministro assina contrato para compra de vacina da dengue do Butantan
sex, 19/12/2025 - 19:37
Ex-secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke
Esportes Tribunal suíço nega recurso de ex-Fifa Jérôme Valcke contra condençao
sex, 19/12/2025 - 19:04
Brasília (DF) 17/05/2023 Ex-Deputado cassado, Deltan Dallagnol, durante pronunciamento no salão verde da Câmara. Foto Lula Marques/ Agência Brasil.
Justiça Deltan paga indenização a Lula por PowerPoint da Lava Jato
sex, 19/12/2025 - 18:59
Logo da Agência Brasil
Economia Banco Mundial: Nordeste pode ser fundamental no progresso do país
sex, 19/12/2025 - 18:40
Brasília, (DF), 15/12/2025 – Vice-presidente Geraldo Alckmin, participa da inauguração da nova sede da ApexBrasil e ato alusivo à abertura de 500 novos mercados para a exportação de produtos agropecuários. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Brasil espera assinatura rápida do acordo Mercosul–UE, diz Alckmin
sex, 19/12/2025 - 18:39
Ilustração de aposta online em celular 19/9/2024 REUTERS/Alexandre Meneghini
Justiça Fux suspende bloqueio de bets para beneficiários de programas sociais
sex, 19/12/2025 - 18:15
Ver mais seta para baixo