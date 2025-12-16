logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Beneficiários com NIS final 5 recebem Auxílio Gás nesta terça-feira

Programa paga R$ 110 a cerca de 4,4 milhões de famílias
Agência Brasil
Publicado em 16/12/2025 - 07:32
Brasília
Botijão de 13 quilos de gás de cozinha
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

Beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com Número de Inscrição Social (NIS) de final 5 recebem nesta terça-feira (16) o Auxílio Gás de dezembro no valor de R$ 110.

Com duração prevista até o fim de 2026, o programa beneficia 4,4 milhões de famílias neste mês. Com a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, no fim de 2022, o benefício foi mantido em 100% do preço médio do botijão de 13 kg.

O benefício é pago a cada dois meses e segue o calendário do Bolsa Família, com pagamentos até 23 de dezembro, para beneficiários com NIS final 0.

Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.

Gás do Povo

Em setembro, o governo federal lançou o programa Gás do Povo, que vai gradualmente substituir o Auxílio Gás.

Em vez do benefício em dinheiro, as famílias vão retirar a recarga do botijão de gás em revendedoras credenciadas.

O novo programa pretende triplicar o número de favorecidos, alcançando cerca de 15 milhões de famílias. No fim de novembro, o Gás do Povo começou a ser distribuído a 1 milhão de famílias nas seguintes capitais: Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Goiânia, Natal, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e Teresina.

Relacionadas
Edifício sede da Petrobras
Operação que garante gás de cozinha para o Norte completa 30 anos
Edição:
Juliana Andrade
Auxílio Gás Programa Gás do Povo CadÚnico
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ) 25/01/2025 – Frequentadores se refrescam na Praia do Flamengo durante semana com alerta de calor extremo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Rio terá muito calor hoje, mas tempo mudará com chegada de frente fria
ter, 16/12/2025 - 08:29
São Paulo SP 26/11/2025 Antropologo e escritor, MIchel Alcoforado ,convidado do programa DR com Demori na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Antropólogo discute riqueza e desigualdade no DR com Demori
ter, 16/12/2025 - 08:05
SSão Félix do Xingu (PA), 16/12/2025 - A ação de desintrusão no território indígena Apyterewa, é realizada de forma integrada, com participação do Ministério dos Povos Indígenas, Funai, Abin, Ibama, Força Nacional, polícias Civil e Militar do Pará e da Agência de Defesa Agropecuária do estado. Um funcionário do Ibama morreu, nesta segunda-feira (15), após ser baleado durante uma operação para a retirada de invasores na Terra Indígena Apyterewa. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça Vaqueiro contratado pelo Ibama é morto em terra indígena no Pará
ter, 16/12/2025 - 08:00
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 52 milhões
ter, 16/12/2025 - 07:33
Botijão de 13 quilos de gás de cozinha
Economia Beneficiários com NIS final 5 recebem Auxílio Gás nesta terça-feira
ter, 16/12/2025 - 07:32
Brasília - 22.05.2023 - Foto da Fachada do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil
Justiça STF decide hoje se condena mais seis réus pela trama golpista
ter, 16/12/2025 - 07:30
Ver mais seta para baixo