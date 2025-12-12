logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Bolsa sobe 0,99% e volta a superar os 160 mil pontos

Dólar avança para R$ 5,41, mas cai 0,39% na semana
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil*
Publicado em 12/12/2025 - 20:18
Brasília
Sede da B3 09/03/2021 REUTERS/Amanda Perobelli
© REUTERS/Amanda Perobelli/Proibida reprodução

Em mais um dia de recuperação no mercado financeiro, a bolsa subiu quase 1% e voltou a superar os 160 mil pontos. O dólar teve pequena alta, mas caiu no acumulado da semana.

O índice Ibovespa, da B3, encerrou esta sexta-feira (12) aos 160.766 pontos, com avanço de 0,99%. Apesar de operar perto da estabilidade no início da tarde, o indicador reagiu nas horas finais de negociação e flertou com os 161 mil pontos.

Após cair 4,31% na sexta-feira da semana passada (5), a bolsa brasileira reverteu a queda e subiu 2,16% na semana.

O mercado de câmbio teve um dia menos otimista. O dólar comercial fechou esta sexta vendido a R$ 5,411, com alta de R$ 0,006 (+0,11%). A cotação caiu durante a manhã, chegando a R$ 5,38 por volta das 10h20, mas inverteu o movimento durante a tarde, em meio à instabilidade no mercado externo.

Apesar de ter chegado a R$ 5,46 na quarta-feira (10), a moeda estadunidense reverteu o desempenho e fechou a semana com queda de 0,39%. A divisa sobe 1,42% em dezembro, mas cai 12,44% em 2025.

No cenário interno, o mercado acomodou-se depois que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou a pré-candidatura para a Presidência da República no fim da semana passada. Além disso, a suspensão da aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e a esposa dele reacendeu os ânimos com a normalização das relações entre o Brasil e os Estados Unidos.

No cenário internacional, no entanto, os temores de um estouro de bolha nas ações de empresas de inteligência artificial voltaram a pesar, empurrando para baixo as bolsas estadunidenses. Isso pressionou o dólar em todo o planeta, principalmente em relação a moedas de países emergentes, como o Brasil.

 

* com informações da Reuters

Relacionadas
Brasília (DF), 11/09/2025 - O ministro Alexandre de Moraes durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
EUA retiram Alexandre de Moraes e esposa de lista da Lei Magnitsky
Edição:
Sabrina Craide
Bolsa de Valores Ibovespa dólar
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima – COP28. – Meio Ambiente; mudanças climáticas; poluição do ar; fumaça fábricas; chaminés; CO2. Foto: Ralf Vetterle/Pixabay
Meio Ambiente Acordo de Paris completa 10 anos com alerta por metas insuficientes
sex, 12/12/2025 - 20:40
Brasília (DF) – Ministro do Supremo Tribunal Federal-STF, Dias Toffoli. Foto: ASCOM/STF
Justiça Toffoli retira quebra de sigilo de Vorcaro da CPMI do INSS
sex, 12/12/2025 - 20:38
São Paulo (SP), 10/12/2025 - Queda de árvores sobre carros na rua Paula Ney, na Vila Mariana. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Volta a chover em São Paulo e número de pessoas sem luz aumenta
sex, 12/12/2025 - 20:26
12/12/2025 - São Paulo - O presidente Lula, participa do lançamento do SBT News. Foto: Frame/ Canal GOV
Política Lula diz que fim de sanção a Alexandre de Moraes é bom para o Brasil
sex, 12/12/2025 - 20:21
Sede da B3 09/03/2021 REUTERS/Amanda Perobelli
Economia Bolsa sobe 0,99% e volta a superar os 160 mil pontos
sex, 12/12/2025 - 20:18
Brasília (DF) 14/08/2024 O ministro do STF, Alexandre de Moraes, participa do seminário
Justiça “Verdade prevaleceu”, diz Moraes sobre fim de sanções dos EUA
sex, 12/12/2025 - 19:52
Ver mais seta para baixo