logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Bolsa supera os 161 mil pontos e volta a bater recorde

Dólar cai 0,52% e fecha vendido a R$ 5,33
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil*
Publicado em 02/12/2025 - 20:26
Brasília
Bolsa de Valores B3 do Brasil em São Paulo
© REUTERS/Amanda Perobelli/Direitos Reservados

Num dia de euforia no mercado financeiro, a bolsa superou a marca de 161 mil pontos pela primeira vez e bateu mais um recorde de fechamento. O dólar caiu para o menor nível em duas semanas.

O índice Ibovespa, da B3, encerrou esta terça-feira (2) aos 161.092 pontos, com alta de 1,56%. O indicador não apenas se recuperou da queda da segunda-feira (1º) como superou o recorde anterior, de 159 mil pontos alcançado na sexta-feira (28).

A bolsa brasileira sobe 1,27% na semana. Em 2025, o Ibovespa acumula ganhos de 33,93%.

O mercado de câmbio também teve um dia positivo. O dólar comercial fechou esta terça vendido a R$ 5,33, com recuo de R$ 0,028 (-0,52%). A cotação operou estável durante a manhã, mas caiu à tarde, até fechar na mínima do dia.

No menor nível desde 18 de novembro, a moeda estadunidense cai 13,75% em 2025.

Tanto fatores internos como externos influenciaram o mercado. No cenário internacional, as taxas dos títulos públicos estadunidenses caíram com o aumento das apostas de que o Federal Reserve (Fed, Banco Central dos Estados Unidos) cortará os juros na reunião da próxima semana. Isso fez o dólar cair em todo o planeta.

No cenário doméstico, a aprovação pelo Senado do projeto de lei que aumenta a taxação de fintechs e de bets (empresas de apostas esportivas) foi bem recebida pelos investidores. A medida ajudará o governo a fechar as contas em 2026.

Além disso, a alta de 0,1% na produção industrial em outubro ajudou a impulsionar a bolsa. Embora positivo, o número veio abaixo das expectativas, o que aumentou as chances de o Banco Central começar a cortar os juros em janeiro.

O dólar intensificou a queda, e a bolsa ampliou a alta após a divulgação da conversa telefônica entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. Em entrevista coletiva na Casa Branca, Trump não deu detalhes do diálogo, mas elogiou Lula, dizendo que “gosta dele”, ajudando a reduzir as tensões entre Estados Unidos e Brasil.

* com informações da Reuters

Relacionadas
Brasília (DF), 26/10/2023, Prédio do Banco Central em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
BC bloqueia 1.630 tentativas de abertura de contas fraudulentas
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realiza segurança e bloqueio nas principais vias da Esplanada dos Ministérios
Governo reajusta remuneração das forças de segurança pública do DF
Rio de Janeiro (RJ), 01/12/2025 – O conselheiro civil do BRICS, Jão Pedro Stédile durante abertura da Cúpula Popular do Brics, no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Rio sedia 1ª Cúpula Popular do Brics para debater Sul Global
Edição:
Maria Claudia
bolsa índice Ibovespa B3 dólar
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Lojas reabertas no Shopping Light após início da fase de transição do Plano São Paulo para combate à covid-19, que permite o funcionamento das lojas de shopping centers das 11h às 19h.
Política Planalto rejeita texto na Câmara que mantém escala 6x1
ter, 02/12/2025 - 20:50
Tv Brasil animada
Cultura TV Brasil promove ação social de Natal com Cine Cultura para crianças
ter, 02/12/2025 - 20:43
Internet das coisas
Política Senado prorroga benefício tributário para internet das coisas
ter, 02/12/2025 - 20:33
Bolsa de Valores B3 do Brasil em São Paulo
Economia Bolsa supera os 161 mil pontos e volta a bater recorde
ter, 02/12/2025 - 20:26
Fachada Eletrobras
Política Senado aprova proposta de realocação de trabalhadores da Eletrobras
ter, 02/12/2025 - 20:22
Belém (PA), 19/11/2025 - A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, participa do Evento de Alto Nível. Desenhando o futuro: mulheres, clima e justiça, no Pavilhão Brasil, na Blue Zone. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Feminicídio: Ministras lamentam morte de servidoras do Cefet-RJ
ter, 02/12/2025 - 20:20
Ver mais seta para baixo