logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Brasil registra recorde com 4,6 milhões de pequenos negócios em 2025

Número supera resultado de 2024, com 4,1 milhões de empresas criadas
Agência Brasil
Publicado em 09/12/2025 - 16:20
Brasília
Comércio de rua, sapatos
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Brasil abriu 4,6 milhões de novos pequenos negócios entre janeiro e novembro de 2025, número que já supera o resultado de 2024, quando foram criadas 4,1 milhões de empresas. Os dados mostram alta de 19% em relação ao mesmo período do ano passado, consolidando o melhor desempenho da série histórica.

Os pequenos negócios representaram 97% das empresas abertas no país em 2025. Entre elas, 77% são microempreendedores individuais (MEI), 19% são microempresas e 4% são empresas de pequeno porte.

O presidente do Sebrae, Décio Lima, afirma que o crescimento reflete a confiança dos empreendedores no cenário econômico. Segundo ele, o país vive “situação de pleno emprego e inflação sob controle”, fatores que estimulam a abertura de novos negócios.

“Sessenta por cento dos brasileiros sonham em empreender. O empreendedorismo é porta para inclusão, geração de empregos e renda”, disse.

Em novembro, o país registrou a abertura de 350 mil novos pequenos empreendimentos, 28 mil a mais do que no mesmo mês de 2024.

Serviços lideram novos registros

O setor de serviços respondeu por 64% das novas empresas abertas até novembro. Nesse segmento, a abertura de MEI cresceu 24,5% em relação ao mesmo período de 2024. Em seguida, aparecem o comércio, com 21% do total, e a indústria, com 7%.

São Paulo (29%), Minas Gerais (11%) e Rio de Janeiro (8%) foram os estados que mais registraram abertura de pequenos negócios em 2025.

Atividades com maior número de novos empreendimentos

Microempreendedores individuais (MEI):

  • Atividades de malote e entrega: 22.986 novos MEI (9%)
  • Transporte rodoviário de carga: 19.753 novos MEI (7%)
  • Atividades de publicidade: 16.091 novos MEI (6%)

Micro e pequenas empresas (MPE):

  • Atenção ambulatorial por médicos e odontólogos: 4.981 novas MPE (6%)
  • Serviços combinados de escritório e apoio administrativo: 3.949 novas MPE (5%)
  • Atividades de saúde, exceto médicos e odontólogos: 3.326 novas MPE (4%)
Relacionadas
Brasília, (DF), 25/11/2025 – Ministro da Secretária-geral, Guilherme Boulos, participa do programa Bom dia, Ministro, na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Fim da escala 6x1 pode ter transição para micro e pequenas empresas
Belém (PA), 11/11/2025 - Pessoas chegam na entrada da área da Green Zone (Área Verde), na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Sebrae anuncia parceria para difundir estratégias climáticas globais
BNDES anuncia resultado financeiro do primeiro trimestre de 2022
Microempresas e MEI poderão acessar programa de crédito garantido
Edição:
Lílian Beraldo
Sebrae pequenas empresas MEI microempresas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 29/04/2025 - Reunião da comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara para apreciar e votar o recurso do deputado Glauber Braga contra decisão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Casa.. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Glauber Braga é retirado à força após ocupar mesa da Câmara
ter, 09/12/2025 - 19:10
São Paulo (SP) - 09/12/2025 - A Defesa Civil age em apoio ao município de Flores da Cunha - Foto: Soldado Lucas Oliveira/ASCOM/Defesa Civil RS
Meio Ambiente Tornado na Região Sul deixa três mortos em Santa Catarina
ter, 09/12/2025 - 19:03
O diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, durante entrevista coletiva sobre a Operação Eleições 2022 no segundo turno.
Justiça Defesa de ex-diretor da PRF nega atuação para barrar eleitores de Lula
ter, 09/12/2025 - 18:59
Brasília 03/12/2025 Senador e presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, durante discurso contra o STF. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Política Alcolumbre quer pautar projeto da dosimetria assim que sair da Câmara
ter, 09/12/2025 - 18:58
Residencial Crixá, em São Sebastião
Economia Caixa libera contratação de mais de um financiamento imobiliário
ter, 09/12/2025 - 18:57
Brasília (DF), 19/08/2025 - O ministro da Educação, Camilo Santana, participa de café da manhã com jornalistas, para falar sobre medidas a serem tomadas sobre cursos de Medicina mal avaliados no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), aplicado pelo MEC. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Educação Instituto Federal em SC terá 2 novos campi para atender 2,8 mil alunos
ter, 09/12/2025 - 18:52
Ver mais seta para baixo