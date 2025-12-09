logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Caixa libera contratação de mais de um financiamento imobiliário

Regra estava suspensa desde novembro do ano passado
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/12/2025 - 18:57
Brasília
Residencial Crixá, em São Sebastião
© TV Brasil

A partir desta terça-feira (9), os mutuários da Caixa Econômica Federal podem voltar a contratar mais de um financiamento imobiliário utilizando recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

A regra estava suspensa desde novembro de 2024 e foi retomada para atender à demanda do mercado e ampliar alternativas para famílias e investidores.

Com a mudança, quem já possui um financiamento habitacional ativo na Caixa, incluindo cônjuges, independentemente do regime de casamento, volta a ter autorização para solicitar um novo crédito imobiliário pelo SBPE.

As operações feitas com recursos do SBPE têm:

  • Atualização do saldo devedor pela TR;
  • Taxas de juros a partir de 10,99% ao ano;
  • Prazo de pagamento de até 420 meses.

Por que a regra mudou

Em nota, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, informou que a liberação da nova contratação foi possível após a flexibilização do compulsório da poupança, uma das mudanças do crédito imobiliário anunciadas em outubro.

Segundo Vieira, a mudança aumenta a liquidez do sistema financeiro e dá fôlego às operações de crédito imobiliário.

De acordo com o presidente do banco, a medida ajuda a manter o ritmo de concessões mesmo em um cenário de redução dos depósitos em poupança.

Outras medidas recentes

A reabertura para múltiplos financiamentos integra um conjunto de iniciativas anunciadas pelo banco para estimular o mercado imobiliário e ampliar o acesso à moradia.

Entre elas estão:

Aumento do teto do SFH
O limite do valor dos imóveis financiáveis subiu de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões, ampliando o acesso de famílias de renda média e alta ao crédito com condições mais vantajosas

Maior cota de financiamento
O banco voltou a financiar até 80% do valor do imóvel na modalidade de Sistema de Amortização Constante (SAC) e até 70% na Tabela Price (prestação constante), exigindo uma entrada menor.

Nova linha de crédito para reformas
Lançada em outubro de 2025 dentro do programa Reforma Casa Brasil, a linha oferece taxas atrativas. A Caixa também passa a operar:

  • R$ 30 bilhões do Fundo Social para o Minha Casa, Minha Vida (renda até R$ 9,6 mil);
  • R$ 10 bilhões em linha própria com recursos do SBPE para famílias com renda superior.

No site do banco, é possível verificar elegibilidade e simular as condições.

Otimização do compulsório da poupança
Mudanças regulatórias do Banco Central dão mais estabilidade ao setor e aumentam a previsão de orçamento do SBPE para 2026.

Participação no crédito

Principal banco no mercado imobiliário, a Caixa tem 67,1% de participação no setor. A carteira imobiliária do banco chegou a R$ 905 bilhões no terceiro trimestre de 2025, alta de 11,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Até setembro de 2025, as novas contratações somaram R$ 174,4 bilhões.

Mais detalhes sobre financiamentos e simulações estão disponíveis na página da Caixa na internet.

Relacionadas
Prédio da Caixa Econômica Federal
Entenda as novas regras de financiamento imobiliário da Caixa
Edição:
Carolina Pimentel
Caixa Financiamento Imobiliário
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 29/04/2025 - Reunião da comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara para apreciar e votar o recurso do deputado Glauber Braga contra decisão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Casa.. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Glauber Braga é retirado à força após ocupar mesa da Câmara
ter, 09/12/2025 - 19:10
São Paulo (SP) - 09/12/2025 - A Defesa Civil age em apoio ao município de Flores da Cunha - Foto: Soldado Lucas Oliveira/ASCOM/Defesa Civil RS
Meio Ambiente Tornado na Região Sul deixa três mortos em Santa Catarina
ter, 09/12/2025 - 19:03
O diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, durante entrevista coletiva sobre a Operação Eleições 2022 no segundo turno.
Justiça Defesa de ex-diretor da PRF nega atuação para barrar eleitores de Lula
ter, 09/12/2025 - 18:59
Brasília 03/12/2025 Senador e presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, durante discurso contra o STF. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Política Alcolumbre quer pautar projeto da dosimetria assim que sair da Câmara
ter, 09/12/2025 - 18:58
Residencial Crixá, em São Sebastião
Economia Caixa libera contratação de mais de um financiamento imobiliário
ter, 09/12/2025 - 18:57
Brasília (DF), 19/08/2025 - O ministro da Educação, Camilo Santana, participa de café da manhã com jornalistas, para falar sobre medidas a serem tomadas sobre cursos de Medicina mal avaliados no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), aplicado pelo MEC. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Educação Instituto Federal em SC terá 2 novos campi para atender 2,8 mil alunos
ter, 09/12/2025 - 18:52
Ver mais seta para baixo