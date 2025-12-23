Calendário do Bolsa Família em 2026 está disponível
A partir desta terça-feira (23), as cerca de 19 milhões de famílias beneficiários do Bolsa Família poderão conferir a data de pagamento do programa social em 2026.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) divulgou o calendário dos benefícios para todo o próximo ano.
Os pagamentos ocorrerão nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS), exceto em dezembro, quando o cronograma é antecipado em cerca de uma semana por causa do Natal.
Os depósitos começarão em 19 de janeiro, para as famílias com NIS de final 1, e terminarão em 23 de dezembro, para as famílias com NIS de final 0.
Para evitar a perda do benefício, o MDS recomenda que cada beneficiário atualize os dados dele e da família no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) a cada 24 meses.
A partir de maio de 2026, os novos beneficiários de programas sociais sem biometria cadastrada precisarão emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN).
A atualização dos dados exige que a pessoa responsável pela família vá a um posto de atendimento socioassistencial, como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), ou a um posto de atendimento do Cadastro Único.
Além de apresentar os documentos de cada pessoa da família, o beneficiário deverá comprovar a renda domiciliar.
Regra
O Bolsa Família é pago a quem tem renda de, no máximo, R$ 218 mensais para cada integrante da família que vive na mesma casa, além de estar inscrito no CadÚnico. O cadastramento é feito em postos de atendimento da assistência social dos municípios.
Ao recriar o Bolsa Família, em março de 2023, o Governo Federal passou a garantir o repasse mínimo de R$ 600 por família inscrita, com adicionais conforme a composição da família. Os pagamentos são feitos pelo aplicativo Caixa Tem ou podem ser sacados em caixas eletrônicos por quem tem o cartão do programa social.
O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a mães gestantes e a filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.
Informações
Quem tiver dúvidas sobre o Bolsa Família deve ligar no Disque Social, no número 121. Também é possível acionar o canal de atendimento da Caixa Econômica Federal, por meio do número 111. O beneficiário pode ainda consultar os aplicativos do Bolsa Família e da Caixa Econômica Federal, disponíveis para download gratuito nas lojas virtuais.
>> Confira o calendário de pagamento dos benefícios do Bolsa Família em 2026:
|
Dígito final
|
jan/26
|
fev/26
|
mar/26
|
abr/26
|
mai/26
|
jun/26
|
jul/26
|
ago/26
|
set/26
|
out/26
|
nov/26
|
dez/26
|
1
|
19/jan
|
12/fev
|
18/mar
|
16/abr
|
18/mai
|
17/jun
|
20/jul
|
18/ago
|
17/set
|
19/out
|
16/nov
|
10/dez
|
2
|
20/jan
|
13/fev
|
19/mar
|
17/abr
|
19/mai
|
18/jun
|
21/jul
|
19/ago
|
18/set
|
20/out
|
17/nov
|
11/dez
|
3
|
21/jan
|
18/fev
|
20/mar
|
20/abr
|
20/mai
|
19/jun
|
22/jul
|
20/ago
|
21/set
|
21/out
|
18/nov
|
14/dez
|
4
|
22/jan
|
19/fev
|
23/mar
|
22/abr
|
21/mai
|
22/jun
|
23/jul
|
21/ago
|
22/set
|
22/out
|
19/nov
|
15/dez
|
5
|
23/jan
|
20/fev
|
24/mar
|
23/abr
|
22/mai
|
23/jun
|
24/jul
|
24/ago
|
23/set
|
23/out
|
23/nov
|
16/dez
|
6
|
26/jan
|
23/fev
|
25/mar
|
24/abr
|
25/mai
|
24/jun
|
27/jul
|
25/ago
|
24/set
|
26/out
|
24/nov
|
17/dez
|
7
|
27/jan
|
24/fev
|
26/mar
|
27/abr
|
26/mai
|
25/jun
|
28/jul
|
26/ago
|
25/set
|
27/out
|
25/nov
|
18/dez
|
8
|
28/jan
|
25/fev
|
27/mar
|
28/abr
|
27/mai
|
26/jun
|
29/jul
|
27/ago
|
28/set
|
28/out
|
26/nov
|
21/dez
|
9
|
29/jan
|
26/fev
|
30/mar
|
29/abr
|
28/mai
|
29/jun
|
30/jul
|
28/ago
|
29/set
|
29/out
|
27/nov
|
22/dez
|
0
|
30/jan
|
27/fev
|
31/mar
|
30/abr
|
29/mai
|
30/jun
|
31/jul
|
31/ago
|
30/set
|
30/out
|
30/nov
|
23/dez