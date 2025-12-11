logo ebc
Comércio perde mais de R$ 50 milhões com falta de energia em São Paulo

Estimativa é da Associação Comercial
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/12/2025 - 15:58
São Paulo
São Paulo (SP), 10/12/2025 - Queda de árvores sobre carros na rua Paula Ney, na Vila Mariana. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O setor do comércio na região da Grande São Paulo deixou de faturar R$ 51,7 milhões com a falta de energia elétrica registrada nessa quarta-feira (10). A estimativa, baseada no volume movimentado diariamente na capital paulista e no entorno, é do Instituto de Economia Gastão Vidigal, da Associação Comercial de São Paulo (IEGV/ACSP).

Segundo a Enel, concessionária de energia responsável pelo fornecimento de energia na região metropolitana da capital, mais de dois milhões de clientes ficaram sem energia, ontem, quando fortes ventos atingiram o estado em razão de um ciclone formado no litoral.

Segundo Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da ACSP, os prejuízos são difíceis de serem levantados porque os efeitos do ciclone não foram homogêneos na capital e várias regiões ainda não tiveram o restabelecimento completo da energia.

Vendas em queda

“O impacto se dá, principalmente, pela redução das compras imediatas e das aquisições por impulso dos consumidores”, disse.

Nesta quinta-feira (11), a Grande São Paulo teve ventos moderados pela manhã, com velocidade média de 20 a 30 quilômetros/hora (Km/h), bem abaixo dos mais de 98 Km/h anotados ontem (10). Apesar disso, foi registrada hoje rajada de 64,8 km/h no aeroporto de Congonhas, na capital paulista. Várias árvores caíram sobre veículos ontem.

Edição:
Kleber Sampaio
Ventos comércio Prejuízos São Paulo
