Economia

Dívida do Governo Geral sobe para 79% do PIB em novembro

Em outubro, estava em 78,4%, informa Banco Central
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/12/2025 - 12:17
Brasília
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

A dívida bruta do Governo Geral subiu para 79% do Produto Interno Bruto (PIB) em novembro. Em outubro, ela estava em 78,4%, informou nesta terça-feira (30) o Banco Central (BC).

O Governo Geral é constituído pelos governos federal, estaduais e municipais, além do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

“Essa elevação decorreu, sobretudo, dos juros nominais apropriados (0,7 p.p.), das emissões líquidas de dívida (0,4 p.p.) e da variação do PIB nominal (-0,4 p.p.)”, detalhou a autoridade monetária.

A dívida líquida do setor público alcançou 65,2% do PIB em novembro, resultado que representa alta de 0,5 pontos percentuaios (p.p.), tendo como referência o PIB no mês.

“Esse resultado refletiu os impactos dos juros nominais apropriados (0,7 p.p.), da valorização cambial de 0,9% no mês (0,1 p.p.), do déficit primário (0,1 p.p.), do efeito da variação do PIB nominal (-0,4 p.p.), e dos demais ajustes da dívida externa líquida (-0,1 p.p.)”, justificou o Banco Central.

Edição:
Maria Claudia
