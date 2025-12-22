logo ebc
Dólar aproxima-se de R$ 5,60 com remessas de empresas ao exterior

Bolsa cai 0,21%, na contramão do mercado internacional
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil*
Publicado em 22/12/2025 - 19:22
Brasília
Dólar
Num dia de turbulências no mercado financeiro, o dólar aproximou-se de R$ 5,60, em meio ao aumento das remessas de lucros e dividendos de empresas ao exterior. A bolsa teve leve queda, contrastando com as altas no mercado internacional.

O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (22) vendido a R$ 5,584, com alta de R$ 0,055 (+0,99%). A cotação chegou a cair nos primeiros minutos de negociação, mas inverteu o movimento, após a abertura dos mercados nos Estados Unidos.

A moeda estadunidense está no maior nível desde 31 de julho, quando estava em R$ 5,60. A divisa sobe 4,67% em dezembro, mas cai 9,64% em 2025.

O mercado de ações teve um dia de perdas. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 158.142 pontos, com recuo de 0,21%. A queda ocorreu após duas altas seguidas.

Apesar da aprovação do Orçamento de 2026 pelo Congresso e da arrecadação recorde do governo em novembro, o dólar foi pressionado pelo aumento no envio de lucros e dividendos ao exterior.

A partir de 1º de janeiro, as remessas ao exterior pagarão 10% de Imposto de Renda (IR), assim como o envio de dividendos acima de R$ 50 mil por mês. As grandes empresas estão aproveitando os últimos dias de vigência da legislação atual, que garante isenção, para enviar os recursos ao exterior.

No caso da bolsa de valores, a alta dos juros futuros pressionou as ações da maioria das empresas. Sem indicações claras se o Banco Central (BC) começará a reduzir a Taxa Selic (juros básicos da economia) em janeiro ou em março, os juros futuros sobem.

O repique nas taxas estimula a migração de investimentos da bolsa para a renda fixa.

* com informações da Reuters

Edição:
Carolina Pimentel
Dólar Bolsa de Valores
