EUA reduzem taxa de juros para faixa entre 3,5% e 3,75% ao ano  

O Federal Reserve (Fed, Banco Central dos Estados Unidos) cortou a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, para a faixa de 3,50% a 3,75%, nesta quarta-feira (10) em outra votação dividida, mas sinalizou que provavelmente fará uma pausa em outras reduções nos custos de empréstimos, conforme autoridades buscam sinais mais claros sobre a direção do mercado de trabalho e da inflação, que "permanece um pouco elevada".

Novas projeções divulgadas após a reunião de dois dias do banco central dos Estados Unidos mostraram que a mediana dos formuladores de política monetária vê apenas um corte de 0,25 ponto percentual em 2026, a mesma perspectiva de setembro, com a expectativa de que a inflação desacelere para cerca de 2,4% até o final do próximo ano, mesmo com o crescimento econômico acelerando para 2,3%, acima da tendência, e a taxa de desemprego permanecendo em 4,4%, um nível moderado.

"Ao considerar a extensão e o momento de ajustes adicionais na taxa básica, o Comitê avaliará cuidadosamente os dados que estão chegando", disse o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), que fixa os juros, em uma linguagem que, no passado, foi usada para sinalizar uma pausa nas ações de política monetária -- uma perspectiva em desacordo com as expectativas do mercado que continuou a precificar dois cortes nos juros no próximo ano, mesmo depois que o Fed emitiu seu comunicado.

"Eu destacaria que, tendo reduzido nossa taxa de juros em 75 pontos-base desde setembro e 175 pontos-base desde setembro do ano passado, a taxa básica está agora dentro de uma ampla faixa de estimativas de seu valor neutro e estamos bem posicionados para esperar para ver como a economia evolui", disse o presidente do Fed, Jerome Powell, em uma coletiva de imprensa após a divulgação do comunicado do Fomc.

Powell acrescentou que "a política monetária não está em um curso predefinido, e tomaremos nossas decisões reunião a reunião".

A evolução da política monetária a partir daqui, rumo a um ano de eleições de meio de mandato nos EUA que poderá girar em torno do desempenho da economia e com o presidente Donald Trump pedindo reduções mais acentuadas, dependerá agora dos dados que ainda estão defasados em relação ao impacto da paralisação de 43 dias do governo federal em outubro e novembro.

