logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Haddad: Câmara deve votar projeto de devedores contumazes nesta terça

Ministro aposta em regulamentação final da reforma tributária
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/12/2025 - 21:55
Brasília
Brasília (DF), 04/12/2025 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante a abertura da 6ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), no Palácio Itamaraty. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (8) que há “firmeza” por parte do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para votar nesta terça-feira (9) o projeto que endurece as regras contra os chamados devedores contumazes, contribuintes que deixam de pagar impostos de forma reiterada e intencional.

A declaração foi dada após reunião de cerca de quatro horas na residência oficial da Presidência da Câmara.

De autoria do ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e defendido pela equipe econômica, o projeto já foi aprovado pelos senadores e voltou à pauta da Câmara. Em setembro, Haddad havia defendido a urgência da medida, afirmando que o projeto é essencial para fechar brechas que permitem fraudes fiscais recorrentes.

“As datas tentativas são: amanhã o devedor contumaz e, na quarta, o PLP [Projeto de Lei Complementar] 108/2024, que fecha a reforma tributária. Mas isso ainda será definido com os líderes”, disse Haddad.

Comitê gestor do IBS

O segundo item que o governo trabalha para votar nesta semana é o PLP 108/2024, que cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), peça central da implementação da reforma tributária aprovada no ano passado. O ministro disse ter recebido sinalização positiva de Motta também para essa votação.

A proposta consolida regras operacionais do novo tributo, que substituirá impostos estaduais e municipais, cuja implantação depende de coordenação entre União, estados e prefeituras.

Corte de benefícios fiscais

Além dos dois projetos prioritários, Haddad cobrou o avanço do PLP 128/2025, que reduz benefícios fiscais e tem impacto estimado de R$ 19,76 bilhões nas contas públicas em 2026. Segundo ele, a votação precisa ocorrer ainda nesta semana para que haja tempo de análise no Senado antes da aprovação do Orçamento.

“O compromisso foi assumido lá atrás. A equipe econômica precisa desse projeto para que o Orçamento tenha consistência”, afirmou.

O ministro ressaltou que a peça orçamentária deve respeitar as metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovada pelo Congresso na semana passada.

Mais cedo, Hugo Motta anunciou o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) como relator do texto.

Orçamento de 2026

Haddad afirmou que a reunião com o presidente da Câmara teve como objetivo organizar a reta final do ano legislativo e permitir a votação, na próxima semana, do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026.

Para isso, disse o ministro, é necessário avançar antes em medidas que afetam receitas e despesas.

“São detalhes, mas detalhes importantes”, resumiu.

O governo trabalha para fechar o Orçamento com espaço fiscal compatível com as metas fiscais.

Ao mesmo tempo, busca reforçar o caixa federal por meio do corte de renúncias e da adoção de medidas contra a inadimplência tributária.

Relacionadas
Sede da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)em Paris 03/09/2009 REUTERS/Charles Platiau
OCDE: reforma tributária brasileira tornará economia mais competitiva
São Paulo (SP), 19/12/2023 - Movimento de consumidores nas lojas da rua 25 de Março. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Pesquisa mostra que empresas não se adaptaram para reforma tributária
Edição:
Carolina Pimentel
devedores contumazes reforma tributária Haddad
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 04/12/2025 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante a abertura da 6ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), no Palácio Itamaraty. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Haddad: Câmara deve votar projeto de devedores contumazes nesta terça
seg, 08/12/2025 - 21:55
Brasília (DF) 24/01/2022 – Unidade de distribuição dos Correios em Brasília. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Haddad diz que aporte aos Correios deve ser menor que R$ 6 bilhões
seg, 08/12/2025 - 21:43
São Paulo (SP), 11/03/2025 - Mudança de tempo provoca chuva na cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Tempestade deixa 129 mil clientes sem luz na grande São Paulo
seg, 08/12/2025 - 20:22
Brasília (DF), 08/12/2025 - O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Portaria nº. 570, de 21 de dezembro de 2023, instituiu a Lista dos Procurados do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), que visa divulgar, em âmbito nacional, os indivíduos cuja prisão é estratégica para o combate às organizações criminosas no país. Foto: Ministério da Justiça
Geral Ministério da Justiça lança site com foragidos mais procurados do país
seg, 08/12/2025 - 19:57
Sede da B3 09/03/2021 REUTERS/Amanda Perobelli
Economia Dólar tem leve queda e permanece acima de R$ 5,40
seg, 08/12/2025 - 19:53
Catadores de lixo podem aproveitar resíduos de prédios públicos de Brasília
Meio Ambiente Produção de resíduos cresce em 2024; destinação adequada melhora
seg, 08/12/2025 - 19:01
Ver mais seta para baixo