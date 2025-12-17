logo ebc
No 3º dia de paralisação, greve na Petrobras chega a 28 plataformas

Empresa afirma que não há impacto na produção
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/12/2025 - 16:39
Rio de Janeiro
Plataforma de petróleo
A greve de petroleiros da Petrobras chegou ao terceiro dia nesta quarta-feira (17). De acordo com a Federação Única dos Petroleiros (FUP), que representa a categoria, o movimento grevista tem 100% de adesão do sistema Petrobras nas 28 plataformas da Bacia de Campos, na costa do Rio de Janeiro.

Nessas plataformas, além de funcionários da Petrobras, há grande participação de mão de obra de empresas terceirizadas.

A FUP informou que petroleiros da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), em Pernambuco, aderiram à greve, elevando para nove o número de refinarias com adesão. Na terça-feira (16), eram 24 plataformas e nove refinarias.

O cenário monitorado pela FUP aponta adesão em:

  • 9 refinarias
  • 28 plataformas
  • 13 unidades da Transpetro (subsidiária de transportes da Petrobras)
  • 4 termelétricas
  • 2 usinas de biodiesel
  • Campos de produção terrestre da Bahia
  • Unidade de Tratamento de Gás de Cabiúnas (UTGCAB)
  • Estação de Compressão de Paulínia (TBG)
  • Sede administrativa em Natal

A greve iniciada na segunda-feira (15) tem as seguintes reivindicações:

  • Melhorias no plano de cargos e salários;
  • Solução para os Planos de Equacionamento de Déficit (PEDs) da Petros (fundo de pensão da categoria);
  • Defesa da pauta Brasil Soberano, que defende a manutenção da Petrobras como empresa pública e um modelo de negócios voltado ao fortalecimento da estatal.

Contingência da Petrobras

Por meio de nota enviada à Agência Brasil, a Petrobras informou que equipes de contingência estão preparadas e mobilizadas para atuar na manutenção das operações, sem prejuízos na produção e no abastecimento ao mercado.

“Até o momento, não houve impacto na produção, e o abastecimento ao mercado segue garantido, sem alterações”, afirma o comunicado.

A companhia acrescenta que respeita o direito de manifestação dos empregados e se mantém aberta ao diálogo com as entidades sindicais.

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), órgão regulador do setor, a Petrobras, sozinha ou em consórcio com outras empresas, é responsável por cerca de 90% do total de petróleo e gás natural produzidos no país.

Edifício sede da Petrobras
Funcionários da Petrobras entram em greve por tempo indeterminado
