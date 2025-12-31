logo ebc
Passagem dos ônibus urbanos do Rio vai subir para R$ 5 no domingo

Decreto que prevê reajuste foi publicado nesta terça-feira (30)
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/12/2025 - 21:55
Rio de Janeiro
A passagem de ônibus urbanos da cidade do Rio de Janeiro vai subir de R$ 4,70 para R$ 5 a partir do próximo domingo (4). O decreto foi publicado pelo prefeito Eduardo Paes no Diário Oficial do Município desta terça-feira (30).

O aumento de R$ 0,30 representa um reajuste de cerca de 6% na tarifa do transporte coletivo. O novo valor também vai incidir sobre outros meios de transporte, como os BRTs e VLTs, além das vans e os chamados "cabritinhos".

O preço da passagem também será atualizado para passageiros que utilizam Bilhete Único Carioca. De acordo com o decreto, a revisão tarifária segue parâmetros previstos na legislação municipal e em acordos judiciais firmados entre a prefeitura, o Ministério Público e os consórcios que operam o sistema, que são: o Intersul, Transcarioca, Internorte e Santa Cruz.

Apesar de o usuário pagar R$ 5 pela tarifa, os consórcios serão remuneradas em R$ 6,60. O subsídio a ser pago pela prefeitura é calculado considerando a remuneração por quilômetro rodado dos ônibus no município do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro Ônibus Transporte Público
