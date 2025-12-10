logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Petroleiros aprovam greve nacional a partir de segunda-feira

Categoria rejeita proposta da Petrobras para acordo coletivo
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/12/2025 - 16:43
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro - O edifício sede da Petrobras, no centro da cidade. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Depois de semanas de assembleias em todo o país, trabalhadores do Sistema Petrobras aprovaram a deflagração de uma greve nacional a partir da zero hora de segunda-feira (15).

A decisão foi tomada após a rejeição da segunda contraproposta apresentada pela estatal para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), considerada insuficiente pelas entidades representativas da categoria.

A nova proposta foi entregue pela Petrobras na terça-feira (9), mas, segundo os sindicatos, não avança nos três pontos centrais das negociações: a busca por uma solução definitiva para os Planos de Equacionamento de Déficit (PEDs) da Petros, que impactam diretamente a renda de aposentados e pensionistas; melhorias no plano de cargos e salários, com garantias de recomposição sem aplicação de mecanismos de ajuste fiscal; e a chamada pauta pelo Brasil Soberano, que defende a manutenção da Petrobras como empresa pública e um modelo de negócios voltado ao fortalecimento da estatal.

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) afirma que, além de não apresentar respostas conclusivas sobre os PEDs — tema discutido há quase três anos com o governo e entidades de participantes —, a empresa também não ofereceu soluções consistentes para outras pendências acumuladas ao longo do processo de negociação.

Com a rejeição da contraproposta, os sindicatos dizem que vão notificar oficialmente a Petrobras sobre a paralisação na sexta-feira (12), cumprindo os prazos legais.

Vigília

Antes do início da greve, aposentados e pensionistas de diferentes regiões do país retomam, nesta quinta-feira (11), uma vigília em frente ao Edifício Senado (Edisen), sede da Petrobras no Rio de Janeiro. A mobilização cobra uma solução para os equacionamentos da Petros e deve se manter durante o período de negociações.

As ações também ocorrem em paralelo a agendas em Brasília, onde representantes da categoria participam de reuniões com integrantes do governo e da Comissão Quadripartite, formada por Petrobras, Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e entidades que integram o Fórum em Defesa dos Participantes e Assistidos da Petros.

A FUP e os sindicatos afirmam que seguem abertos ao diálogo, mas destacam que o resultado das assembleias e o calendário de mobilizações indicam forte disposição da categoria para pressionar por avanços nas negociações do ACT.

Posicionamento da estatal

A Petrobras enviou posicionamento oficial por meio de nota à reportagem. Diz o texto:

“A Petrobras mantém um canal de diálogo permanente com as entidades sindicais, independentemente de agendas externas ou manifestações públicas promovidas.  Neste momento, a empresa está em negociações de seu Acordo Coletivo de Trabalho e tem participado regularmente de reuniões com as federações sindicais para discutir sua proposta e a pauta reivindicatória.

A companhia apresentou, nesta terça-feira (09/12), uma nova proposta que contempla avanços para a categoria e espera concluir o novo acordo na mesa de negociações com as entidades sindicais.

A Petrobras respeita o direito de manifestação dos empregados e, em caso de necessidade, adotará medidas de contingência para a continuidade de suas atividades”.

Relacionadas
Brasília (DF) 24/07/2023 - Fachada do ministério da fazenda, nesta segunda feira o CEO da Braskem, Roberto Bischoff se reuniu no ministério com o ministro da pasta, Fernando Haddad. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Estatais federais em dificuldade poderão pedir aportes da União
Tomate
Inflação da comida em casa cai 0,2% em novembro, sexto recuo seguido
Ipojuca (PE) 01/11/2024 – Unidade de coqueamento retardado na Refinaria Abreu e Lima (RNEST), da Petrobras. O Trem 1 da RNEST vai passar por
CNI projeta crescimento do PIB de 1,8% em 2026
Edição:
Maria Claudia
Petrobras Greve Nacional Petroleiros
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 22/09/2025 - Fortes chuvas e ventania derrubaram árvore na rua Dr Carvalho de Mendonça, na Barra Funda. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Prefeitura fecha todos os parques de São Paulo por causa dos ventos
qua, 10/12/2025 - 17:00
Rio de Janeiro - O edifício sede da Petrobras, no centro da cidade. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)
Economia Petroleiros aprovam greve nacional a partir de segunda-feira
qua, 10/12/2025 - 16:43
Tutores com cães no Parcão, espaço exclusivo para cachorros, na Praça Ayrton Senna do Brasil.
Economia Cade aprova fusão entre Petz e Cobasi com restrições
qua, 10/12/2025 - 16:24
Brasília (DF), 08/01/2025 - Foto feita em 12/12/2024 - O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, durante entrevista para a Agência Brasil. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Gilmar Mendes suspende parte de decisão sobre impeachment de ministros
qua, 10/12/2025 - 16:16
Tomate
Economia Inflação da comida em casa cai 0,2% em novembro, sexto recuo seguido
qua, 10/12/2025 - 16:14
Rio de Janeiro (RJ), 25/06/2025 - Polícia Federal - PF - deflagra operação em combate ao crime de armazenamento de imagens de abuso sexual infantojuvenil. Foto: PF/Divulgação
Geral Operação da PF investiga organização que aliciava mulheres no Brasil
qua, 10/12/2025 - 15:54
Ver mais seta para baixo