logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Prefeitura de SP anuncia aumento nas passagens de ônibus para R$ 5,30

Novo valor será cobrado a partir da próxima terça-feira (6)
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/12/2025 - 18:13
São Paulo
São Paulo (SP), 23/07/2025 - Movimento de ônibus e carros próximo ao terminal Pedro II, no centro capital. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A partir do dia 6 de janeiro, os usuários de transporte público vão pagar mais para andar de ônibus na cidade de São Paulo. A prefeitura de São Paulo confirmou nesta segunda-feira (29) que a tarifa passará dos atuais R$ 5 para R$ 5,30 a partir da próxima terça-feira.

O reajuste foi de 6%. O percentual supera a inflação oficial do país, calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O indicador teve variação de 4,46% em 12 meses, no acumulado até novembro.

A prefeitura, no entanto, justificou que o aumento na tarifa ficou menor do que a inflação calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor do Transporte Coletivo (IPC-Fipe Transporte Coletivo), que indicou 6,5% de variação no acumulado do ano.

Por meio de nota, a prefeitura justificou o aumento. “Na gestão do prefeito Ricardo Nunes, o valor da passagem foi mantido em R$ 4,40 por cinco anos. De 2020 a 2025 houve uma única atualização de 13,6%, para R$ 5. Já a inflação neste período foi de 40,31%. A correção atual para R$ 5,30 fica menos da metade do valor inflacionário desses 5 anos”, diz o comunicado da administração municipal.

Segundo a prefeitura, sem o subsídio pago pela administração municipal às empresas de ônibus, o valor da tarifa seria ainda maior, de R$ 11,78.

A SPTrans, empresa da prefeitura que gerencia o transporte de ônibus na cidade, informou aos passageiros dos ônibus que os créditos dos bilhetes adquiridos até as 23h59 do dia 5 de janeiro, e que ainda custaram R$ 5, terão validade de 180 dias. Após esse prazo, será debitado o valor de R$ 5,30. Atualmente, o limite de recarga é de 200 tarifas no vale-transporte e 100 tarifas no Bilhete Único Comum.

Relacionadas
Estação Sumaré da linha verde do metrô de São Paulo.
Linhas do Metrô de São Paulo começam a funcionar 24 horas aos sábados
Brasília (DF) 01/12/2023 - O município de Luziânia (GO), no Entorno do Distrito Federal, passou a ter transporte público em operação com tarifa zero. A medida garante aos moradores da cidade gratuidade para circulação nos veículos coletivos. Foto: Wilson Dias/Agência Brasil
Ministério das Cidades aguarda estudo da Fazenda sobre tarifa zero
Ônibus do sistema público de transportes
Em livro, deputado defende fundo para oferecer transporte gratuito
Edição:
Juliana Andrade
São Paulo aumento das passagens ônibus transporte público
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 09/12/2025 - Chegada de frente fria causa chuva na capital paulista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Após temporal, muro desaba em Franca (SP) e mata uma pessoa
seg, 29/12/2025 - 19:17
Brasília (DF), 17/09/2025 - Fachada do hospital DF Star, onde Jair Bolsonaro está internado. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Bolsonaro segue em observação e pode ter alta na quinta-feira
seg, 29/12/2025 - 18:55
Estação Sumaré da linha verde do metrô de São Paulo.
Geral Governo de SP anuncia aumento nas passagens de metrô e de trens
seg, 29/12/2025 - 18:55
U.S. President Donald Trump speaks during a press conference with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (not pictured) after meeting at Trump’s Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., December 29, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Trump confirma primeiro ataque dos EUA ao território da Venezuela
seg, 29/12/2025 - 18:13
São Paulo (SP), 23/07/2025 - Movimento de ônibus e carros próximo ao terminal Pedro II, no centro capital. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Prefeitura de SP anuncia aumento nas passagens de ônibus para R$ 5,30
seg, 29/12/2025 - 18:13
Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka após jogo em Dubai 28/12/2025 Christopher Pike/Pool via REUTERS
Esportes Sabalenka e Kyrgios veem pontos positivos em jogo "Batalha dos Sexos"
seg, 29/12/2025 - 17:52
Ver mais seta para baixo