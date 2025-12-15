logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Receita amplia para 173 total de benefícios fiscais a serem declarados

Instrução normativa reforça controle sobre renúncias fiscais
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/12/2025 - 18:51
Brasília
Moeda Nacional, Real, Dinheiro, notas de real,Cédulas do real
© Marcello Casal JrAgência Brasil

As médias e grandes empresas devem declarar mais incentivos tributários ao Fisco a partir deste mês. A Receita Federal ampliou para 173 o número de benefícios fiscais que precisam ser informados na Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária (Dirbi).

A mudança foi oficializada com a publicação de instrução normativa da Receita, nesta segunda-feira (15), no Diário Oficial da União.

Com a nova regra, 85 benefícios fiscais passam a integrar a declaração, somando-se aos 88 exigidos anteriormente. A maior parte dos novos itens incluídos está relacionada ao Programa de Integração Social (PIS), ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), além de incentivos vinculados ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ).

Mais transparência

Segundo a Receita Federal, a ampliação da Dirbi tem como objetivo fortalecer o controle, a transparência e a gestão dos benefícios fiscais e dos regimes especiais de tributação. Em nota, o órgão afirmou que as informações declaradas são essenciais para o aperfeiçoamento das políticas públicas e o acompanhamento do gasto tributário.

No caso dos tributos sobre o faturamento, como PIS e Cofins, a inclusão dos novos benefícios também busca facilitar a apuração dos valores informados pelos contribuintes, a partir do cruzamento de dados com a Escrituração Fiscal Digital (EFD-Contribuições).

A norma publicada também promove ajustes para adequação à Lei 14.973/2024, que definiu regras de transição para a reoneração da folha de pagamento. A lei manteve a desoneração da folha para empresas de 17 setores até o fim de 2024, com retomada gradual da tributação entre 2025 e 2027.

De acordo com a Receita Federal, foram entregues até 14 de dezembro mais de 2,1 milhões de declarações da Dirbi, com valores superiores a R$ 600 bilhões informados pelas empresas.

Criada no ano passado, a Dirbi deve ser enviada até o dia 20 do segundo mês seguinte ao período de apuração. Dessa forma, os incentivos referentes a outubro devem ser informados até 20 de dezembro.

A ampliação da declaração faz parte do esforço do Fisco para ampliar a governança sobre os benefícios tributários, considerados uma das principais fontes de renúncia fiscal no país.

Relacionadas
Superintendência da Receita Federal, em Brasília.
Receita alerta para falsas cobranças com nome e CPF do contribuinte
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Tesouro paga R$ 1,05 bi em dívidas de estados e municípios em novembro
Fábrica da Yamaha. Linha de montagem de motocicletas Yamaha. Chão de fábrica. Manaus (AM) 26.10.2010 - Foto: José Paulo Lacerda
Atividade econômica brasileira contraiu 0,2% em outubro
Edição:
Vinicius Lisboa
Receita Federal Dirbi incentivo tributário Ministério da Fazenda
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Moeda Nacional, Real, Dinheiro, notas de real,Cédulas do real
Economia Receita amplia para 173 total de benefícios fiscais a serem declarados
seg, 15/12/2025 - 18:51
Rio de Janeiro (RJ), 29/09/2025 – MPF pede que União assuma prédio e preserve acervo do antigo IML do RJ. Foto: Marcelo Del Negri/MPF-RJ
Geral MPF aciona União e governo do Rio para proteger acervo do IML
seg, 15/12/2025 - 18:48
São Paulo (SP), 11/03/2025 - Mudança de tempo provoca chuva na cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Inmet emite alerta para o RS de ventos de até 100 km/h e tempestade
seg, 15/12/2025 - 18:17
Rio de Janeiro (RJ) 11/11/2024 - Público participa da Festa Literária das Periferias (Flup), no Circo Voador. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Pesquisa da Flup mostra força da literatura nas periferias do Rio
seg, 15/12/2025 - 17:57
Cruzeiro campeão da Superliga 2025
Esportes Mundial de Clubes de vôlei masculino começa neste terça-feira em Belém
seg, 15/12/2025 - 17:21
Magé (RJ), 16/10/2024 - Pesca artesanal da tainha na praia do Sossego, na Baía de Guanabara. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Pesquisadores encontram mercúrio em peixes da Baía de Guanabara
seg, 15/12/2025 - 17:19
Ver mais seta para baixo