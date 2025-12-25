logo ebc
Réveillon do Rio pode injetar R$ 3,34 bilhões na economia da cidade

Estimativa é de mais de 5 milhões de pessoas nos eventos da virada
Ana Cristina Campos - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/12/2025 - 11:35
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ) 31/12/2024 - Réveillon 2025 - Copacabana - Foto: Gabriel Monteiro/Riotur
© Gabriel Monteiro/Riotur

O Réveillon na cidade do Rio de Janeiro pode movimentar 3,34 bilhões, 6% acima do valor da virada de 2024 para 2025. O estudo Réveillon em Dados foi elaborado pela prefeitura, por meio da Empresa de Turismo do Município do Rio (Riotur), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e o Instituto Fundação João Goulart.

A estimativa é que mais de 5 milhões de pessoas participem dos eventos espalhados pelo município. Somente Copacabana deve ter metade desse público, entre cariocas e turistas.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima, o Réveillon é uma festa consolidada na cidade, que impulsiona a economia carioca, atraindo turistas de todos os lugares.

“É um evento fundamental para o Rio, pois já entramos no novo ano com acentuada movimentação econômica, inferior apenas ao Carnaval”, diz Lima.

A movimentação econômica é baseada nos dados das notas fiscais diárias de subgrupos de serviços diretamente impactados pelo Réveillon, de acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda.

“O Réveillon do Rio é muito mais do que a maior virada do mundo. A análise evidencia sua relevância como indutor da atividade econômica, com efeitos diretos sobre setores como hospedagem, alimentação, transporte e serviços”, afirma o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.

Copacabana

O Réveillon na Praia de Copacabana terá shows de Gilberto Gil e Ney Matogrosso como atrações principais do Palco Rio, o principal, em frente ao Hotel Copacabana Palace. Também vão se apresentar Alcione, João Gomes e Iza, DJ Alok, Belo e a escola de samba Beija-Flor.

O Palco Samba, na altura da Rua República do Peru, terá apresentações de Roberta Sá, Mart’nália, Diogo Nogueira, o Bloco da Preta com o novo vocalista, o Feyjão e a escola de samba Grande Rio. 

No Palco Leme, de música gospel, as atrações serão Midian Lima, Samuel Messias, Thalles Roberto e o grupo de pagode gospel Marcados. 

Edição:
Graça Adjuto
Réveillon Rio de Janeiro Investimentos economia
