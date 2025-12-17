logo ebc
Unicef promove mais de 1 milhão de oportunidades para jovens no país

Iniciativa foca na formação profissional, estágio e emprego formal
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/12/2025 - 16:12
São Paulo
Brasília (DF) - Caminhos da Reportagem - Alunos participam de curso técnico e profissionalizantes que é um atalho para o 1 emprego. A taxa de desemprego no Brasil é de 8,8%, segundo a pesquisa mais recente do IBGE. Já entre os jovens de 18 a 24 anos, esse índice é o dobro: 18%. Foto: Divulgaçāo
© Divulgaçāo

A iniciativa Um Milhão de Oportunidades (1MiO), do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), atingiu o número de 1.294.165 oportunidades de formação profissional, aprendizagem, estágio e emprego formal efetivadas para adolescentes e jovens de 14 a 29 anos em situação de vulnerabilidade no país, desde seu lançamento, em 2020.

O levantamento, divulgado nesta quarta-feira (17) pelo Unicef, mostrou que 473.501 adolescentes e jovens concluíram formações voltadas ao desenvolvimento de habilidades para o mundo trabalho por meio do 1MiO, e 820.664 conseguiram vagas de aprendiz, estágio e emprego formal.

O objetivo é proporcionar acesso a oportunidades de formação profissional, trabalho decente e participação cidadã. Para isso, a iniciativa funciona em parceria com poder público, empresas, sociedade civil e os próprios jovens. A plataforma digital da iniciativa é o hub por onde passam as oportunidades e os parceiros.

O público alvo totalizando 12 perfis prioritários, incluindo: 

  • Pretos e pardos,
  • Indígenas,
  • Quilombolas,
  • Jovens com deficiências,
  • LGBTQIAPN+,
  • Jovens mães,
  • Moradores de periferias urbanas e zonas rurais,

“Trabalhamos para que as empresas e governos tenham processos e protocolos de contratação, retenção e desenvolvimento de jovens em situação de vulnerabilidade. Com as redes de Educação públicas, atuamos fortalecendo a discussão sobre projeto de vida e desenvolvimento de habilidades e competências para o mundo do trabalho”, afirmou Mônica Dias Pinto, chefe de Educação do Unicef no Brasil.

No entanto, a entidade avalia que alcançar o número de 1 milhão de oportunidades não significa que os desafios da inclusão produtiva no Brasil estejam resolvidos. Segundo a PNAD Contínua Educação, de junho de 2025, 8,9 milhões de adolescentes e jovens entre 15 e 29 anos não estudam nem trabalham no país. 

“Historicamente, o desemprego entre os jovens é o dobro da média da população. Isso é ainda mais intenso entre adolescentes e jovens do sexo feminino, assim como entre jovens negros, com deficiência e de outros perfis prioritários para o 1MiO. Ainda temos a maior geração de jovens da nossa história, são 48,6 milhões entre 15 e 29 anos, e temos uma janela de algumas décadas para desenvolver todo esse potencial”, disse Mônica.

