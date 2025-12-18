logo ebc
Vazamento de gás paralisa plataforma da Petrobras na Bacia de Campos

Estatal diz que comissão especial investigará o caso
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/12/2025 - 19:55
Rio de Janeiro
Plataforma de petróleo
© Divulgação/Petrobras

Um vazamento de gás registrado na manhã desta quarta-feira (18) provocou a paralisação total da plataforma P-40, localizada no campo de Marlim Sul, na Bacia de Campos, litoral do Rio de Janeiro. Não há registro de vítimas.

A ocorrência foi informada inicialmente pelo Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), que acompanha o caso e cobra esclarecimentos da Petrobras.

A P-40 entrou em operação em 2001 e atua como uma plataforma flutuante de produção, armazenamento e transferência, sendo estratégica para a produção nacional de petróleo.

De acordo com o Sindipetro-NF, a plataforma é atualmente operada por equipe de contingência da Petrobras, em substituição aos trabalhadores regulares que estão em greve.

“É mais uma comprovação da irresponsabilidade da Petrobras, em tocar as plataformas com equipes de contingência sem saber se ela tem capacidade técnica para isso. A própria empresa rasga as normas de segurança”, disse o coordenador do Departamento de Saúde do Sindipetro-NF, Alexandre Vieira.

Em nota, a Petrobras disse que “o incidente não tem relação com o movimento de paralisação de trabalhadores da Petrobras” e que a “produção das demais plataformas da Bacia de Campos segue normalmente”.

A estatal confirmou a interrupção da produção, disse que o sistema de proteção da plataforma detectou o vazamento de gás e que atuou imediatamente dentro das normas de segurança. Como medida preventiva, todas as linhas foram despressurizadas e a produção da unidade foi temporariamente paralisada.

A empresa também afirmou que a produção das demais plataformas da Bacia de Campos segue normalmente, que está notificando os órgãos reguladores competentes e que será constituída uma comissão especial para investigar as causas do vazamento.

