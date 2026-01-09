logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Apex estima que acordo Mercosul-UE pode elevar exportações do Brasil

Volume de vendas pode alcançar os US$ 7 bilhões
Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/01/2026 - 18:26
Brasília
Brasília, (DF), 15/12/2025 – Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da inauguração da nova sede da ApexBrasil e ato alusivo à abertura de 500 novos mercados para a exportação de produtos agropecuários. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Aprovado nesta sexta-feira (9), o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia pode gerar um aumento de cerca de US$ 7 bilhões nas exportações brasileiras, segundo estimativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). O pacto, negociado por mais de 25 anos, é considerado o maior acordo econômico já firmado pelos dois blocos.

De acordo com a Apex, a indústria brasileira deve sentir efeitos imediatos da redução tarifária prevista no acordo. Entre os principais setores beneficiados estão os de máquinas e equipamentos de transporte, motores e geradores de energia elétrica, autopeças, como motores de pistão, e aeronaves, beneficiados com redução imediata de tarifa. Também são apontadas oportunidades para produtos como couro e peles, pedras de cantaria, facas e lâminas e itens da indústria química.

A Apex também avalia que o acordo pode ampliar a diversificação da pauta exportadora brasileira. Atualmente, mais de um terço das vendas do Brasil para a União Europeia é composto por produtos da indústria de transformação, o que tende a ganhar ainda mais espaço com a redução das barreiras comerciais.

Para as commodities, avalia a ApexBrasil, o impacto será gradual. O acordo prevê a redução progressiva das tarifas de produtos como carne de aves, carne bovina e etanol, que devem ser zeradas em um prazo de até 10 anos, respeitando cotas e mecanismos de salvaguarda. Essas cláusulas permitem o monitoramento das importações e buscam proteger, principalmente, produtores rurais europeus.

Multilateralismo

Em nota, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, afirmou que o acordo representa uma vitória do multilateralismo em um cenário global marcado por disputas comerciais e enfraquecimento de instituições internacionais.

“Esse acordo segue no sentido contrário ao que o mundo está andando. A própria Organização Mundial do Comércio perdeu importância, e estamos falando aqui do maior acordo econômico do mundo”, ressaltou.

Segundo Viana, o mercado formado por Mercosul e União Europeia reúne mais de 700 milhões de consumidores e um Produto Interno Bruto (PIB) próximo de US$ 22 trilhões. “Só perde para o dos Estados Unidos, em torno de US$ 29 trilhões, e supera o da China, que gira em torno de US$ 19 trilhões”, destacou.

Relacionadas
Madri, Espanha, 26.04.2023 - Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e comitiva brasileira se encontram, em Madri, com presidente de governo da Espanha, Pedro Sanchez. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula agradece a Sánchez por apoio sobre acordo com UE
Atracação de navios no Caís do Porto do Rio de Janeiro, guindaste, container.
Empresariado brasileiro comemora avanço no acordo com União Europeia
09/01/2026 - Embaixadores da UE aprovam provisoriamente acordo com Mercosul. Foto: União Europeia/Mercosul
Haddad e Tebet destacam benefícios para Brasil com acordo UE-Mercosul
Edição:
Fernando Fraga
ApexBrasil acordo Mercosul-UE Mercosul Exportações União Europeia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
09/01/2026 - Embaixadores da UE aprovam provisoriamente acordo com Mercosul. Foto: União Europeia/Mercosul
Economia Entenda em 13 pontos o acordo Mercosul–UE
sex, 09/01/2026 - 19:13
Eleitos para o Hall da Fama do COB em 2026
Esportes COB anuncia os atletas que serão homenageados este ano no Hall da Fama
sex, 09/01/2026 - 18:46
Primeiro dia da campanha estadual do Dia D de Vacinação Contra o Sarampo no Rio de Janeiro, caminhão itinerante da Secretaria Estadual de Saúde Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo
Saúde Vacinação contra sarampo e febre amarela será intensificada em SP
sex, 09/01/2026 - 18:36
09/01/2026 - Embaixadores da UE aprovam provisoriamente acordo com Mercosul. Foto: União Europeia/Mercosul
Política Alckmin: governo espera que acordo com UE entre em vigor ainda em 2026
sex, 09/01/2026 - 18:30
Brasília, (DF), 15/12/2025 – Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da inauguração da nova sede da ApexBrasil e ato alusivo à abertura de 500 novos mercados para a exportação de produtos agropecuários. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Apex estima que acordo Mercosul-UE pode elevar exportações do Brasil
sex, 09/01/2026 - 18:26
Madri, Espanha, 26.04.2023 - Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e comitiva brasileira se encontram, em Madri, com presidente de governo da Espanha, Pedro Sanchez. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Lula agradece a Sánchez por apoio sobre acordo com UE
sex, 09/01/2026 - 18:10
Ver mais seta para baixo