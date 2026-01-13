logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Banco Central desiste de recurso contra inspeção do TCU no caso Master

Acesso a documentos respeitará sigilo e prerrogativas do BC
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/01/2026 - 14:56
Brasília
Brasília (DF), 26/10/2023, Prédio do Banco Central em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Banco Central (BC) desistiu nesta terça-feira (13) dos embargos de declaração apresentados contra a decisão do ministro Jhonatan de Jesus, do Tribunal de Contas da União (TCU), que autorizou a inspeção de documentos relacionados à liquidação do Banco Master.

Com a retirada do recurso, a análise técnica do caso poderá ser realizada diretamente, sem necessidade de apreciação pelo plenário da Corte de Contas.

A desistência foi formalizada no sistema de consultas públicas do TCU um dia após reunião entre o presidente da Corte de Contas, Vital do Rêgo, o ministro relator Jhonatan de Jesus e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, além de representantes dos dois órgãos.

No encontro, ficou acordado que a inspeção será feita pelo corpo técnico do tribunal, com respeito ao sigilo bancário e às competências constitucionais do BC.

Acordo

Segundo interlocutores, o entendimento firmado afastou as divergências que vinham causando tensão institucional nos últimos dias. O Banco Central havia recorrido ao TCU sob o argumento de que a inspeção não poderia ser determinada de forma monocrática por um ministro, mas dependeria de decisão colegiada.

Após a reunião, no entanto, o BC avaliou que houve clareza quanto ao escopo da fiscalização. A inspeção ficará restrita à análise da documentação que embasou o processo de liquidação do Banco Master, decretada em novembro de 2025, sem interferência nas decisões técnicas da autoridade monetária.

Sigilo bancário

“O TCU vai ter acesso aos documentos do Banco Central que serviram de base para o processo de liquidação. Só quem podia liquidar o banco era o Banco Central, e isso nunca esteve em discussão”, afirmou Vital do Rêgo após o encontro. Segundo ele, caberá ao tribunal analisar os documentos, sem revisar o mérito da decisão.

Um dos pontos mais sensíveis do despacho inicial de Jhonatan de Jesus era a menção à possibilidade de reavaliação da liquidação, o que gerou reação do mercado e preocupação com a autonomia do BC. Após o acordo, a hipótese foi afastada.

Próximos passos

Com a desistência do recurso, volta a valer a decisão original que autoriza a inspeção. As diligências devem ser realizadas na sede do Banco Central, em Brasília, por técnicos da área especializada do TCU, conhecida como AudBancos. Segundo o presidente da Corte de Contas, o trabalho deve ser concluído em até 30 dias.

A iniciativa busca dar segurança jurídica ao processo e encerrar o impasse entre os dois órgãos, preservando tanto o papel fiscalizador do TCU quanto a independência técnica do Banco Central.

Relacionadas
Brasília (DF), 18/12/2025 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad durante café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Haddad diz que caso Master pode ser a maior fraude bancária do país
Edifício-Sede do Banco Central em Brasília
BC concorda com inspeção sobre Banco Master, diz presidente do TCU
São Paulo (SP), 22/12/2025 - Retrospectiva 2025 - Foto feita em 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça dos EUA reconhece liquidação do Banco Master e bloqueia ativos
Edição:
Vinicius Lisboa
Tribunal de Contas da União TCU banco central Banco Master
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 16/09/2025 – Delegado Ruy Ferraz Fontes. Foto: Ruy Ferraz Fontes/Arquivo pessoal
Geral Detidos por morte de ex-delegado tinham sido presos por ele em 2005
ter, 13/01/2026 - 17:51
Tehran, 12/01/2026 - Ato pró-governo no Irã. Foto: Fars News Agency/Divulgação
Internacional Governo brasileiro lamenta mortes no Irã e defende soberania do país
ter, 13/01/2026 - 17:30
taça, troféu, Campeonato Brasileiro, Brasileirão
Esportes Definidas datas, horários e locais das rodadas iniciais do Brasileirão
ter, 13/01/2026 - 17:17
09/01/2026 - Embaixadores da UE aprovam provisoriamente acordo com Mercosul. Foto: União Europeia/Mercosul
Política Brasil e Portugal querem acelerar acordo Mercosul-União Europeia
ter, 13/01/2026 - 17:02
São Paulo - Pátio de montadora em São Bernardo do Campo
Economia Vendas de automóveis e comerciais leves devem crescer 3% em 2026
ter, 13/01/2026 - 16:16
Banhistas no Arpoador curtem dia de verão com 39,5º C e sensação térmica de 50,7º C.
Economia Turismo brasileiro tem faturamento recorde de R$ 185 bi em 2025
ter, 13/01/2026 - 15:21
Ver mais seta para baixo