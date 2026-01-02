Economia
Bancos voltam a funcionar normalmente nesta sexta-feira
Contas de consumo que venceram no feriado podem ser pagas hoje
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/01/2026 - 13:55
Brasília
Versão em áudio
Após o período de festas de fim de ano, agências bancárias em todo o país voltam a funcionar nesta sexta-feira (2) para atendimento presencial ao público, com expediente normal para realizar operações bancárias.
Em nota, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) reforça que contas de consumo, como água, energia e telefone, com vencimento em dias em que não houve compensação bancária (31 de dezembro e 1º de janeiro) podem ser pagas, sem acréscimo, nesta sexta-feira.
Já no caso dos tributos e impostos que venceram no feriado ou em dias em que não houve compensação bancária, a orientação é que o pagamento tenha sido antecipado, para evitar a incidência de juros e multa.
Mais notícias
Geral Primeira Superlua de 2026 pode ser vista neste sábado (03)
sex, 02/01/2026 - 15:37
Saúde Saúde lança versão atualizada da Caderneta da Pessoa Idosa
sex, 02/01/2026 - 15:30
Geral Réveillon no Rio tem ocupação hoteleira média superior a 90%
sex, 02/01/2026 - 14:40
Internacional Brasil e Reino Unido oficializam parceria para prevenir tráfico humano
sex, 02/01/2026 - 14:11
Economia Bancos voltam a funcionar normalmente nesta sexta-feira
sex, 02/01/2026 - 13:55
Geral Preço de material escolar pode variar até 276% nas papelarias de SP
sex, 02/01/2026 - 13:01