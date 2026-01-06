logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

BC Protege+ bloqueia 111 mil tentativas de fraude em um mês

Serviço impediu que contas falsas fossem abertas com nome de vítimas
Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/01/2026 - 18:35
Brasília
Brasília/DF, 19/01/2024, Golpes feitos pelo telefone celular. Crime cibernético, Fake news, cyber crime, golpe, fraude, Fraude bancária. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

Em pouco mais de um mês de funcionamento, o serviço BC Protege+ bloqueou 111 mil tentativas de abertura de contas fraudulentas. Segundo o balanço mais recente divulgado pela instituição, 545 mil pessoas ativaram a proteção, e as instituições financeiras fizeram 33 milhões de consultas ao sistema para verificar pedidos de abertura de contas ou inclusão de titulares.

Os dados foram apurados até o início da tarde desta terça-feira (6). Lançado no início de dezembro, o BC Protege+ é um serviço gratuito para reforçar a proteção de cidadãos e empresas contra fraudes na abertura de contas-corrente, poupança e contas de pagamento pré-pagas.

Ao ativar o serviço, o usuário comunica oficialmente que não deseja abrir contas nem ser incluído como titular ou representante em contas de terceiros. A consulta ao sistema pelas às instituições financeiras é obrigatória antes da abertura de qualquer conta.

O recurso funciona como uma camada adicional de segurança para prevenir fraudes de identidade e evitar que produtos financeiros sejam contratados em contas abertas ilegalmente em nome do cidadão ou da empresa.

Como ativar o BC Protege+

  • Acesse a área logada do Meu BC, com Conta gov.br nível prata ou ouro e verificação em duas etapas habilitada;
  • Localize o serviço BC Protege+ e ative a proteção;
  • Colaboradores de empresas registrados no gov.br também podem ativar a proteção em nome da organização;
  • A escolha fica registrada no sistema e é informada automaticamente às instituições financeiras quando elas consultam os dados do cliente.

Desativação para abertura de contas

Caso o usuário deseje abrir uma conta ou ser incluído na de terceiros, é necessário acessar novamente o BC Protege+ e desativar a proteção temporariamente.

O Banco Central recomenda programar uma data de reativação automática, garantindo que a segurança seja restabelecida após o procedimento.

O serviço é gratuito e pode ser ativado ou desativado a qualquer momento.

Relacionadas
Edifício-Sede do Banco Central em Brasília
BC Protege+ bloqueia 15,9 mil tentativas de abertura de contas falsas
São Paulo (SP), 22/12/2025 - Retrospectiva 2025 - Foto feita em 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Relator do caso Banco Master no TCU determina inspeção do BC
Edifício do Banco Central no Setor Bancário Norte
Mercado financeiro projeta inflação de 4,06% em 2026
Edição:
Vinicius Lisboa
banco central Mercado Financeiro Conta Bancária BC Protege+ Fraude
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 28/04/2025 - Hurb - Hotel Urbano. Foto: Hurb/Divulgação
Justiça MP pede prisão preventiva de ex-CEO da Hurb por descumprir cautelares
ter, 06/01/2026 - 20:20
Rio de Janeiro (RJ), 30/12/2025 - Movimentação na praia de Copacabana na véspera da festa de ano novo. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Brasil recebeu em 2025 quase 10 milhões de turistas estrangeiros
ter, 06/01/2026 - 20:13
dólar Reuters/Mike Segar/Proibida reprodução
Economia Dólar cai para R$ 5,37 com redução de preocupações com Venezuela
ter, 06/01/2026 - 19:20
Logo da Agência Brasil
Geral Rio: após apagão, Leme e Copacabana têm energia elétrica restabelecida
ter, 06/01/2026 - 19:15
Washington (DC), 06/01/2026 - Reunião Especial do Conselho Permanente da OEA. Foto: Juan Manuel Herrera/OEA
Internacional Reunião da OEA sobre Venezuela expõe divisão política no continente
ter, 06/01/2026 - 19:02
Vitória Miranda, tenista, tênis em cadeira de rodas
Esportes Vitória Miranda é eleita a melhor tenista jovem da temporada 2025
ter, 06/01/2026 - 18:50
Ver mais seta para baixo