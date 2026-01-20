logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Bolsa bate recorde e fecha acima dos 166 mil pontos pela primeira vez

Dólar sobe para R$ 5,38 em meio a tensões entre EUA e Europa
Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/01/2026 - 19:47
Brasília
Bolsa de Valores B3 do Brasil em São Paulo
© REUTERS/Amanda Perobelli/Direitos Reservados

As incertezas no mercado internacional não afetaram a bolsa brasileira, que bateu recorde e fechou acima dos 166 mil pontos pela primeira vez. O dólar subiu em meio às tensões geopolíticas entre Estados Unidos e Europa.

O índice Ibovespa, da B3, encerrou esta terça-feira (20) aos 166.277 pontos, com alta de 0,87%. O indicador chegou a cair durante a manhã, mas passou a subir após a abertura das bolsas nos Estados Unidos, com a migração de capitais externos para países emergentes.

No fim da tarde, a bolsa desacelerou em meio ao discurso de um ano de governo do presidente Donald Trump, chegando a perder os 166 mil pontos. O indicador, no entanto, reagiu nos minutos finais de negociação, impulsionado por ações de mineradoras, de bancos e de petroleiras, setores com maior peso no Ibovespa.

Câmbio

A euforia na bolsa não se repetiu no mercado de câmbio. O dólar comercial encerrou a terça vendido a R$ 5,375, com alta de R$ 0,016 (+0,3%). A cotação iniciou o dia em forte alta, chegando a R$ 5,40 pouco antes das 11h, mas desacelerou ao longo da tarde.

A escalada das tensões entre os Estados Unidos e a Europa continuou nesta terça, com a ameaça do presidente francês, Emmanuel Macron, de acionar um mecanismo de defesa comercial. A retaliação permitiria à União Europeia aplicar tarifas de até 93 bilhões de euros aos produtos estadunidenses após Trump reiterar as ameaças de anexar a Groenlândia e ameaçar elevar as tarifas para produtos europeus.

A decisão do parlamento europeu de suspender a tramitação do acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos contribuiu para o aumento das tensões. Fechado em julho do ano passado, o acordo estabelecia uma tarifa de 15% dos Estados Unidos sobre produtos europeus.

A diferença entre os juros brasileiros e estadunidenses ajudou a segurar as tensões sobre o mercado financeiro no Brasil. Os investidores que fugiram das bolsas estadunidenses, que fecharam em forte queda, foram atraídos pelas altas taxas de juros no Brasil, o que reduziu a pressão sobre o dólar e a bolsa.

Na próxima semana, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reúne-se para definir os rumos da Taxa Selic (juros básicos da economia). Atualmente, a Selic está em 15% ao ano, no maior nível em quase 20 anos.

Relacionadas
Rio Grande (RS), 20/01/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de assinatura de contratos para construção de navios gaseiros, empurradores e barcaças. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Petrobras assina contrato bilionário para fabricar navios no RS
Frangos
China encerra embargo e libera frango do RS após surto sanitário
São Paulo (SP), 17/07/2025 - Movimento na Rua 25 de Março, que sofreu críticas do governo dos Estados Unidos. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Prefeitura de São Paulo promove mutirão com 2,5 mil empregos
Edição:
Aline Leal
Bolsa de Valores Câmbio Mercado Financeiro Dólar B3
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Bolsa de Valores B3 do Brasil em São Paulo
Economia Bolsa bate recorde e fecha acima dos 166 mil pontos pela primeira vez
ter, 20/01/2026 - 19:47
Rio Grande (RS), 20/01/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de assinatura de contratos para construção de navios gaseiros, empurradores e barcaças. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Economia Petrobras assina contrato bilionário para fabricar navios no RS
ter, 20/01/2026 - 19:37
Frangos
Economia China encerra embargo e libera frango do RS após surto sanitário
ter, 20/01/2026 - 19:01
Brasília (DF), 23/12/2024 - Pessoa com sintomas de refluxo, com a mão na boca e estômago, sentindo desconforto. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Saúde Genérico do Dexilant, usado contra refluxo, recebe registro da Anvisa
ter, 20/01/2026 - 18:51
Brasil derrota Uruguai e crava segunda vitória seguida no Campeonato Sul-Centro Americano de handebol masculino em 20/01/2026
Esportes Handebol: Brasil bate Uruguai e segue invicto no Sul-Centro Americano
ter, 20/01/2026 - 18:51
Brasília-DF, 10.11.2023, Fachada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Saúde Anvisa suspende suplementos alimentares de duas marcas; confira
ter, 20/01/2026 - 18:49
Ver mais seta para baixo