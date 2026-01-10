Confira calendário de pagamentos do INSS para 2026
Os cerca de 35 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem conferir a data de pagamento das aposentadorias, dos auxílios e das pensões em 2026. A autarquia divulgou, em dezembro, o calendário de depósitos para todo o próximo ano.
Os depósitos seguirão a sequência de anos anteriores, com um calendário para quem recebe um salário mínimo e outro para quem ganha mais de um salário. Para cada categoria, as datas de pagamento serão determinadas pelo número final do cartão, sem considerar o dígito verificador (que vem depois do traço).
A aposentadoria, a pensão ou o auxílio de janeiro serão depositados de 26 de janeiro a 6 de fevereiro para quem ganha um salário mínimo. Segurados com renda superior a esse valor receberão de 2 a 6 de fevereiro.
Consulta aos valores
Os segurados do INSS podem consultar o valor a receber do benefício por meio do aplicativo Meu INSS ou pelo site meu.inss.gov.br.
Também é possível verificar por telefone, ligando na central 135. O usuário deve ligar de segunda-feira a sábado das 7h às 22h, informando o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e confirmando os dados cadastrais.
Os reajustes do salário mínimo e dos benefícios acima do mínimo entraram em vigor em janeiro. No entanto, o valor reajustado só será pago entre o fim de janeiro e o início de fevereiro, após a conclusão da folha de pagamentos do INSS.
>> Confira o calendário de pagamento dos benefícios do INSS em 2026:
- Quem ganha um salário mínimo:
|
Digito
|
jan/26
|
fev/26
|
mar/26
|
abr/26
|
mai/26
|
jun/26
|
jul/26
|
ago/26
|
set/26
|
out/26
|
nov/26
|
dez/26
|
1
|
26/jan
|
23/fev
|
25/mar
|
24/abr
|
25/mai
|
24/jun
|
27/jul
|
25/ago
|
24/set
|
26/out
|
24/nov
|
22/dez
|
2
|
27/jan
|
24/fev
|
26/mar
|
25/abr
|
26/mai
|
25/jun
|
28/jul
|
26/ago
|
25/set
|
27/out
|
25/nov
|
23/dez
|
3
|
28/jan
|
25/fev
|
27/mar
|
28/abr
|
27/mai
|
26/jun
|
29/jul
|
27/ago
|
28/set
|
28/out
|
26/nov
|
28/dez
|
4
|
29/jan
|
26/fev
|
30/mar
|
29/abr
|
28/mai
|
29/jun
|
30/jul
|
28/ago
|
29/set
|
29/out
|
27/nov
|
29/dez
|
5
|
30/jan
|
27/fev
|
31/mar
|
30/abr
|
29/mai
|
30/jun
|
31/jul
|
31/ago
|
30/set
|
30/out
|
30/nov
|
30/dez
|
6
|
2/fev
|
2/mar
|
1/abr
|
2/mai
|
1/jun
|
1/jul
|
3/ago
|
1/set
|
1/out
|
3/nov
|
1/dez
|
4/jan
|
7
|
3/fev
|
3/mar
|
2/abr
|
5/mai
|
2/jun
|
2/jul
|
4/ago
|
2/set
|
2/out
|
4/nov
|
2/dez
|
5/jan
|
8
|
4/fev
|
4/mar
|
6/abr
|
6/mai
|
3/jun
|
3/jul
|
5/ago
|
3/set
|
5/out
|
5/nov
|
3/dez
|
6/jan
|
9
|
5/fev
|
5/mar
|
7/abr
|
7/mai
|
5/jun
|
6/jul
|
6/ago
|
4/set
|
6/out
|
6/nov
|
4/dez
|
7/jan
|
0
|
6/fev
|
6/mar
|
8/abr
|
8/mai
|
8/jun
|
7/jul
|
7/ago
|
8/set
|
7/out
|
9/nov
|
7/dez
|
8/jan
- Quem recebe mais de um salário mínimo:
|
Digito
|
jan/26
|
fev/26
|
mar/26
|
abr/26
|
mai/26
|
jun/26
|
jul/26
|
ago/26
|
set/26
|
out/26
|
nov/26
|
dez/26
|
1 e 6
|
2/fev
|
2/mar
|
1/abr
|
2/mai
|
1/jun
|
1/jul
|
3/ago
|
1/set
|
1/out
|
3/nov
|
1/dez
|
4/jan
|
2 e 7
|
3/fev
|
3/mar
|
2/abr
|
5/mai
|
2/jun
|
2/jul
|
4/ago
|
2/set
|
2/out
|
4/nov
|
2/dez
|
5/jan
|
3 e 8
|
4/fev
|
4/mar
|
6/abr
|
6/mai
|
3/jun
|
3/jul
|
5/ago
|
3/set
|
5/out
|
5/nov
|
3/dez
|
6/jan
|
4 e 9
|
5/fev
|
5/mar
|
7/abr
|
7/mai
|
5/jun
|
6/jul
|
6/ago
|
4/set
|
6/out
|
6/nov
|
4/dez
|
7/jan
|
5 e 0
|
6/fev
|
6/mar
|
8/abr
|
8/mai
|
8/jun
|
7/jul
|
7/ago
|
8/set
|
7/out
|
9/nov
|
7/dez
|
8/jan