logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Dólar cai para R$ 5,37 com redução de preocupações com Venezuela

Bolsa sobe 1,11% e atinge maior nível em mais de um mês
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil*
Publicado em 06/01/2026 - 19:20
Brasília
dólar Reuters/Mike Segar/Proibida reprodução
© Reuters/Mike Segar/Proibida reprodução

A redução das preocupações em torno da Venezuela e o maior apetite por economias emergentes impulsionaram o mercado financeiro. O dólar fechou abaixo de R$ 5,40 pela primeira vez desde o início de dezembro.

A bolsa subiu e atingiu o nível mais alto em mais de um mês.

O dólar comercial encerrou esta terça-feira (6) vendido a R$ 5,379, com recuo de R$ 0,026 (-0,48%). A cotação chegou a subir nos primeiros minutos de negociação, mas caiu após a abertura dos mercados nos Estados Unidos.

Na mínima do dia, por volta das 12h, chegou a R$ 5,36.

Essa foi a quarta queda consecutiva da moeda estadunidense. No menor valor desde 4 de dezembro, a divisa cai 3,5% apenas nas quatro últimas sessões.

No mercado de ações, o dia foi marcado pela euforia. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 163.664 pontos, com alta de 1,11%. O indicador está no maior nível desde 4 de dezembro, dia em que atingiu recorde histórico.

Em relação à Venezuela, as moedas de países emergentes foram beneficiadas pela diminuição das tensões, após a presidenta em exercício, Delcy Rodríguez, enviar uma carta a Donald Trump em que informa estar disposta a uma “agenda de colaboração”.

Além disso, o real beneficiou-se do realinhamento de posições típico do início de cada ano.

Em dezembro, a moeda brasileira foi pressionada por ruídos políticos provocados pela pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) às eleições de 2026, e pelo envio de remessas de empresas ao exterior, aproveitando-se dos dias finais de isenção de Imposto de Renda sobre dividendos acima de R$ 50 mil por mês.

* com informações da Reuters

Relacionadas
Brasília (DF), 06/01/2025 - Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin, durante Coletiva da Balança Comercial Brasileira. Foto: Júlio César Silva/MDIC
Brasil mantém otimismo com acordo Mercosul–UE, diz Alckmin
Captured Venezuelan President Nicolas Maduro arrives at the Downtown Manhattan Heliport, as he heads towards the Daniel Patrick Manhattan United States Courthouse for an initial appearance to face U.S. federal charges including narco-terrorism, conspiracy, drug trafficking, money laundering and others in New York City, U.S., January 5, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz
EUA recuam em acusar Maduro de liderar suposto Cartel de Los Soles
Date: October 3, 2025 Place: Washington, DC OAS; OEA; Organizacion de los Estados Americanos; Organization of American States Credit: Juan Manuel Herrera/OAS
EUA na OEA: petróleo da Venezuela não pode ficar na mão de adversários
Edição:
Carolina Pimentel
Dólar Bolsa de Valores venezuela
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 28/04/2025 - Hurb - Hotel Urbano. Foto: Hurb/Divulgação
Justiça MP pede prisão preventiva de ex-CEO da Hurb por descumprir cautelares
ter, 06/01/2026 - 20:20
Rio de Janeiro (RJ), 30/12/2025 - Movimentação na praia de Copacabana na véspera da festa de ano novo. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Brasil recebeu em 2025 quase 10 milhões de turistas estrangeiros
ter, 06/01/2026 - 20:13
dólar Reuters/Mike Segar/Proibida reprodução
Economia Dólar cai para R$ 5,37 com redução de preocupações com Venezuela
ter, 06/01/2026 - 19:20
Logo da Agência Brasil
Geral Rio: após apagão, Leme e Copacabana têm energia elétrica restabelecida
ter, 06/01/2026 - 19:15
Washington (DC), 06/01/2026 - Reunião Especial do Conselho Permanente da OEA. Foto: Juan Manuel Herrera/OEA
Internacional Reunião da OEA sobre Venezuela expõe divisão política no continente
ter, 06/01/2026 - 19:02
Vitória Miranda, tenista, tênis em cadeira de rodas
Esportes Vitória Miranda é eleita a melhor tenista jovem da temporada 2025
ter, 06/01/2026 - 18:50
Ver mais seta para baixo